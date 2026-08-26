ANSVSA: Aproape două tone de alimente neconforme, retrase de la consum pe litoral; amenzi de circa 3 milioane de lei

Aproape două tone de produse alimentare neconforme au fost retrase de la consum în urma celor 1.988 de controale desfășurate pe litoral, în perioada 29 iunie – 23 august, iar valoarea amenzilor aplicate s-a apropiat de trei milioane de lei, informează, miercuri, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

În urma verificărilor efectuate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026, inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au dispus retragerea de la consum a 1.897 de kilograme de produse alimentare neconforme, întreaga cantitate fiind direcționată către unități de neutralizare.

‘Am eliminat din zona litoralului aproape 2 tone de produse neconforme, în special din zonele cu aflux mare de turiști. Urmăm, așa cum am promis, o strategie de prevenire a riscurilor pentru consumatori și acționăm ferm pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară’, a precizat președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, în perioada 29 iunie – 23 august 2026 au fost efectuate 1.988 de controale oficiale în unități de alimentație publică, spații comerciale și alte obiective din lanțul alimentar.

În urma controalelor, inspectorii au aplicat 279 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2,96 milioane de lei, și șase avertismente. De asemenea, au fost emise 26 de ordonanțe de suspendare a activității și 19 ordonanțe de interzicere a activității.

Președintele ANSVSA susține că gradul de conformare a operatorilor este mai ridicat comparativ cu anul trecut, în condițiile în care valoarea amenzilor s-a redus la jumătate, la un număr similar de controale.

‘Vedem un grad de conformare mult mai ridicat, cel puțin comparativ cu anul trecut. Volumul amenzilor a scăzut la jumătate, în condițiile unui număr similar de acțiuni de control. Amendarea în sine nu este un scop pentru ANSVSA, menținerea siguranței alimentare pentru oameni rămâne prioritatea noastră’, a afirmat Bociu.

Principalele neconformități constatate au vizat întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de prelucrare, depozitare și comercializare a produselor alimentare, precum și a echipamentelor și ustensilelor utilizate, dar și manipularea alimentelor cu încălcarea normelor sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor.

Inspectorii au identificat, totodată, deficiențe privind ambalarea și etichetarea produselor alimentare, precum și cazuri de comercializare a acestora fără elementele obligatorii de identificare.

Printre neregulile constatate s-au mai numărat desfășurarea activităților de comercializare în spații neautorizate sau în condiții improprii de igienă și nerespectarea condițiilor legale privind depozitarea și păstrarea produselor alimentare.

ANSVSA recomandă consumatorilor să cumpere produse alimentare numai din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar și să sesizeze eventualele nereguli privind siguranța alimentelor.

Autoritatea precizează că acțiunile de monitorizare și control vor continua la nivel național.