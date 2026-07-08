ANSVSA instituie carantină națională de 30 de zile pentru ovine și caprine

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a instituit carantina internă de 30 de zile pentru ovine și caprine, ca parte din planul de măsuri urgente și integrate la nivel național pentru izolarea și combaterea Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) și Pestei Porcine Africane (PPA).

Potrivit unui comunicat de presă al instituției, transmis miercuri AGERPRES, decizia are ca scop de a izola rapid căile de răspândire a virusului, având în vedere că acesta își pierde contagiozitatea în termen de 21 de zile.

Astfel, pentru protejarea sectorului economic de creștere a rumegătoarelor mici, s-a instituit carantină națională de 30 de zile, timp în care toate mișcările de ovine și caprine pe teritoriul României sunt suspendate, cu excepția abatoarelor, pentru care este permis doar transportul direct din exploatații sau centre de colectare către abator, aprobat exclusiv în baza unei solicitări scrise verificate de DSVSA teritorială.

De asemenea, în perioada menționată vor fi restricții la pășunat, iar în acest mod se elimină contactul dintre turme prin interzicerea pășunatului în zonele afectate și interzicerea utilizării aceleiași pășuni de către mai mulți crescători.

O altă măsură este crearea de filtre rutiere și intervenție în 60 de minute, cu ajutorul Poliției, Jandarmeriei și Poliției de Frontieră. ‘În cazul interceptării unui transport clandestin, animalele sunt reținute, iar un medic veterinar DSVSA va sosi la fața locului în maximum 60 de minute’, se arată în comunicat.

În plus, se intensifică monitorizarea fondurilor de vânătoare, iar gestionarii au obligația de a colecta și transporta de urgență la laboratoarele DSVSA toate cadavrele de rumegătoare, cervide și porcine găsite în sălbăticie.

Totodată, se trece la etapa de neutralizare a carcaselor, astfel că primăriile din zonele de restricție sunt obligate să asigure facilitățile logistice pentru neutralizarea în siguranță a cadavrelor din exploatații.

Reprezentanții ANSVSA precizează că virusul PMR nu este transmisibil la om și nu afectează siguranța alimentară.

‘Experiența epidemiologilor noștri în aplicarea normelor de biosecuritate a redus numărul de focare de Pestă Porcină Africană de la 1.600 la doar 17 la nivel național. Acum trebuie să facem același lucru pentru combaterea Pestei Micilor Rumegătoare. Măsurile radicale adoptate astăzi sunt absolut necesare pentru a proteja zootehnia românească în fața noilor provocări epidemiologice. Blocarea exporturilor și suspendarea mișcărilor de animale reprezintă singura barieră eficientă în acest moment pentru a opri răspândirea virusului. ‘, a declarat, în comunicat, președintele ANSVSA, Alexandru Bociu.

Autoritățile fac un apel ferm către toți crescătorii să respecte cu strictețe regulile de biosecuritate și să raporteze imediat medicilor veterinari orice semn de boală sau mortalitate în rândul animalelor.

Potrivit ANSVSA, măsurile vin ca urmare a confirmării prezenței virusului Pestei Micilor Rumegătoare (PMR) la ovinele dintr-o exploatație din județul Mureș, context epidemiologic grav care se suprapune peste evoluția focarelor active de Pestă Porcină Africană (PPA).