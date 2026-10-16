APIA: Plățile în avans către fermieri încep vineri. Ajutoarele excepționale, achitate până la sfârșitul anului

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) va demara, din 16 octombrie, plățile în avans aferente Campaniei 2026, în timp ce ajutoarele de stat cu caracter excepțional pentru fermierii afectați de secetă și crescătorii de animale urmează să fie achitate până la 31 decembrie 2026.

Potrivit unui comunicat al instituției, plățile în avans aferente Campaniei 2026 sunt esențiale pentru asigurarea resurselor financiare necesare continuării activităților agricole.

Totodată, instituția are în vedere implementarea schemelor de ajutor de stat cu caracter excepțional pentru fermierii afectați de seceta pedologică din anul 2025, precum și pentru crescătorii de porcine și bovine.

‘Pe agenda prioritară a APIA se regăsește implementarea schemelor de ajutor de stat cu caracter excepțional, destinate sprijinirii fermierilor afectați de seceta pedologică din anul 2025, precum și susținerii crescătorilor din sectoarele suin și bovin, în contextul dificultăților generate de criza din Orientul Mijlociu. Plățile aferente acestor forme de sprijin urmează să fie efectuate până la 31 decembrie 2026, potrivit calendarului stabilit’, precizează sursa citată.

Aceste priorități au fost prezentate de directorul general adjunct al APIA, Constantin Bîrcă, în cadrul Conferinței Regionale Oltenia – Agri4Future România: Obiectiv 2035, organizată de Clubul Fermierilor Români, la Craiova, în data de 8 octombrie.

În cadrul evenimentului, reprezentantul APIA a prezentat rezultatele înregistrate de instituție în Campania 2025, cu accent pe plățile efectuate către fermieri, precum și prioritățile pentru perioada următoare.

De asemenea, Constantin Bîrcă a reafirmat angajamentul instituției de a asigura gestionarea eficientă și responsabilă a fondurilor destinate agriculturii, subliniind că personalul APIA este mobilizat pentru efectuarea cât mai rapidă a plăților, astfel încât sprijinul financiar să ajungă în conturile beneficiarilor și să contribuie la asigurarea capitalului necesar desfășurării activităților agricole.

Conferința a reunit reprezentanți ai autorităților publice, fermieri și parteneri din sectorul agricol, fiind abordate teme privind competitivitatea agriculturii românești, perspectivele viitoarei Politici Agricole Comune (PAC) 2028-2034, accesul la finanțare, gestionarea riscurilor, adoptarea noilor tehnologii și consolidarea parteneriatelor multisectoriale.