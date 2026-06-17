APIA: Sprijin financiar de peste 46 milioane lei pentru crescătorii de animale

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a plătit peste 46 milioane de lei crescătorilor de animale, sprijin solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna martie și trimestrul I al anului 2026, a anunțat, miercuri, instituția.

Agenția, prin intermediul Centrelor Județene, efectuează plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor (ameliorare rase), solicitat prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna martie și trimestrul I al anului 2026.

”Suma plătită este de 46.027.721,69 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pentru solicitanții care au accesat această formă de ajutor de stat în conformitate cu prevederile OUG nr. 61/2023 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicatul APIA.