Apple anunţă evenimentul său de toamnă pe 9 septembrie: iPhone 17, aşteptat să fie prezentat

Apple a trimis marţi invitaţii pentru un eveniment de lansare de produse pe 9 septembrie, ora 10:00 Pacific (20:00, ora României), la campusul său din Cupertino, cu sloganul ”Awe dropping”, transmite CNBC.

Compania este aşteptată să prezinte noua generaţie iPhone 17 şi, posibil, modele noi de Apple Watch.

Evenimentul va fi difuzat pe site-ul Apple, în format video preînregistrat, aşa cum procedează din 2020.

Analiştii anticipează o gamă de telefoane cu procesoare şi specificaţii actualizate, inclusiv o variantă ”slim” care ar sacrifica o parte din autonomie şi performanţa camerelor pentru un design mai subţire şi greutate redusă.