Apple ar putea lansa un motor de căutare bazat pe AI

Lansarea unui motor de căutare face parte din planurile Apple de îmbunătăţire a asistentului Siri cu ajutorul inteligenţei artificiale, susţin surse citate de Bloomberg.

Viitorul motor de căutare bazat pe AI se va numi World Knowledge Answers şi, din câte se pare, va avea la bază modelul Gemini, dezvoltat de Google.

La fel ca AI-ul din motorul de căutare Google, World Knowledge Answers va oferi rezumate ale informaţiilor de pe internet şi va încorpora imagini şi video, alături de text.

Viitorul motor de căutare bazat pe AI face parte din planurile mai largi ale companiei de a îmbunătăţi Siri, un asistent virtual rămas, deocamdată, în urma concurenţei.

Noul Siri, care va fi lansat cândva în primăvara anului viitor, va răspunde comenzilor scrise şi vorbite ale utilizatorilor şi va folosi AI-ul pentru a rezuma informaţiile disponibile online la întrebările utilizatorilor.

Informaţia despre posibilul nou parteneriat dintre cele două companii apare la puţin timp după ce Google a scăpat de implicaţiile negative majore ale procesului pe care, tehnic, l-a pierdut în faţa guvernului american.

Conform soluţiei date de instanţă în procesul în care compania a fost găsită vinovată de monopol ilegal, Google poate în continuare să plătească alte companii pentru ca soluţiile sale să fie folosite pentru alte produse.