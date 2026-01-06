Apple ar putea să nu lanseze iPhone 18 în 2026

Apple este aşteptată să schimbe anul acesta strategia de lansare a noilor modele de iPhone, strategie care va împinge lansarea iPhone 18 în primăvara anului viitor.

În loc să lanseze toate modelele noi în septembrie, Apple va lansa cele mai scumpe modele în toamnă şi va lăsa restul dispozitivelor pentru primăvara anului viitor.

Cele două versiuni Pro, împreună cu primul iPhone pliabil, sunt aşteptate să fie prezentate oficial în septembrie şi să intre pe piaţă câteva săptămâni mai târziu.

În primăvara care va urma evenimentului din septembrie, vor fi lansate iPhone 18 (versiunea de bază), iPhone 18e (cel mai ieftin smartphone Apple) şi a doua versiune de iPhone Air.

Asta va face ca iPhone 17 să fie prezent pe piaţă ca cea mai nouă versiunea de modelul de bază pentru mai bine de 18 luni, în loc de 12 luni, ca până acum.

Şi, în premieră, 2026 va fi primul an de când există smartphone-urile Apple în care compania nu va scoate pe piaţă un model de bază al unei serii noi.

Apple, care şi-a extins considerabil portofoliul de modele în ultimii ani, încearcă, astfel, să obţină un profit împărţit mai omogen pe parcursul anului, în loc ca acesta să fie concentrat pe final de an.