Apple pregăteşte lansarea noilor iPhone-uri, Iar ”iPhone Air” ar putea fi atracţia principală

Când Apple va prezenta noile modele iPhone marţi, analiştii spun că marea provocare va fi depăşirea unui eveniment considerat modest, în condiţiile în care rivalii au avansat deja în integrarea inteligenţei artificiale în produsele lor. Cea mai mare surpriză ar putea fi un model nou, ”iPhone Air”, mai subţire decât telefoanele actuale ale companiei şi inspirat de designul laptopului MacBook Air, transmite Reuters.

Dispozitivul ar urma să fie poziţionat între modelele de bază iPhone 17 şi versiunile Pro, cu scopul de a atrage un public mai larg.

Un iPhone mai suplu ar putea determina mulţi utilizatori ai generaţiilor 14, 15 şi 16 să facă upgrade, spun analiştii. În acelaşi timp, acest model ar putea deschide drumul către un iPhone pliabil – aşteptat cel mai devreme anul viitor – şi ar servi drept platformă pentru o versiune îmbunătăţită a asistentului Siri.

Samsung se află deja la a şaptea generaţie de telefoane pliabile, iar Google la a treia, însă împreună acestea reprezintă mai puţin de 2% din vânzările globale, procent care nu va depăşi 5% ”în viitorul apropiat”, estimează Forrester.

Totuşi, un telefon pliabil ar fi esenţial pentru ca Apple să-şi recâştige atractivitatea pe piaţa din China, unde aceste modele sunt populare.

În privinţa inteligenţei artificiale, Apple a amânat îmbunătăţirile Siri planificate pentru primăvară, bazându-se între timp pe un parteneriat cu OpenAI pentru anumite funcţii AI.

Compania se află şi în discuţii timpurii cu Google pentru integrarea modelelor Gemini AI.

Noile cipuri Apple Silicon vor fi prezentate cu accent pe capabilităţile de procesare AI, care ar putea permite un Siri capabil să îndeplinească sarcini în fundal, fără a consuma bateria.

”Timpul de recuperare pentru Apple nu mai este măsurat în ani, ci în luni. Dacă până anul viitor Siri nu se îmbunătăţeşte şi dacă nu apare modelul pliabil, există riscul ca entuziasmul utilizatorilor să scadă”, a avertizat Bob O’Donnell, preşedintele TECHnalysis Research.