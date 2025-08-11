Apple testează noul Siri

O versiune îmbunătăţită a asistentului Siri, cu aportul inteligenţei artificiale, este testată de Apple cu mai multe luni întinate de lansarea oficială.

Conform Bloomberg, Apple testează integrarea Siri cu propriile aplicaţii şi cu aplicaţiile terţe, pentru ca asistentul să poată realiza diverse acţiuni exclusiv prin comenzi vocale.

Dincolo de aplicaţiile dezvoltate Apple, testele includ apelarea unor aplicaţii precum Uber, Threads, Temu, Amazon, YouTube, Facebook şi WhatsApp, dar şi o serie de jocuri.

De exemplu, exclusiv prin comenzi vocale, utilizatorul va putea cere Siri să găsească o anumită poză, să o editeze şi să o trimită unui prieten.

Alte exemple includ postarea unui comentariu pe Instagram, folosirea unei aplicaţii de cumpărături şi adăugarea în coş a unui produs, sau logarea într-o aplicaţie – toate astea fără a atinge ecranul, doar prin comenzi vocale pentru Siri.

Noul Siri are o poveste nu tocmai favorabilă pentru Apple, care l-a anunţat încă din vara anului trecut, dar nu a reuşit să-l livreze nici până acum.

Sursele citate susţin că, după mai multe luni de teste, noul Siri va fi lansat oficial în primăvara anului viitor. Lansarea nu va însemna automat că noile funcţionalităţi vor fi disponibile în acelaşi timp în toată lumea, fiind posibil ca noul Siri să ajungă mai târziu în Europa, faţă de Statele Unite.