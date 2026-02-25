Apple transferă o parte din producția calculatoarelor Mac Mini din Asia în SUA

Grupul informatic american Apple a anunțat marți că va muta o parte din producția de calculatoare desktop Mac Mini din Asia în SUA, astfel că în a doua parte a acestui an vor începe să fie produse desktop-uri Mac Mini la o fabrică din Houston, transmite Reuters.

De asemenea, producătorul telefoanelor iPhone va extinde fabrica din Houston pentru a include un nou centru de formare pentru producția avansată, iar operațiunile sale din Houston vor crea mii de locuri de muncă.

Acest plan reprezintă cea mai recentă investiție a Apple în SUA, în urma angajamentului anunțat în august anul trecut că va investi 600 de miliarde de dolari în SUA în următorii patru ani.

Anterior, în luna mai 2025, președintele american Donald Trump a amenințat Apple cu un tarif vamal suplimentar de 25% la produsele fabricate în străinătate, o schimbare de direcție comparativ cu o politică anterioară a administrației Trump care a decis să excepteze smartphone-urile, computerele și alte produse electronice de la rundele de tarife impuse produselor importate din China.

Anunțul Apple privind producția de Mac Mini la Houston vine pe fondul unor noi incertitudini cu privire la tarifele vamale. Statele Unite au impus un nou tarif de 10% la toate bunurile care nu sunt acoperite de scutiri, rata anunțată vineri de Trump, după ce Curtea Supremă a anulat tarifele impuse de președintele SUA anul trecut.

‘Apple are un angajament profund față de viitorul producției americane’, a declarat CEO-ul Apple, Tim Cook.

Compania, care anul trecut a început să producă servere cu inteligență artificială la Houston, a mai informat că are un ușor avans în ceea ce privește calendarul de producție.

Cu toate acestea, analiștii avertizează că Apple are un istoric amestecat în ceea ce privește respectarea promisiunilor de investiții. De exemplu, în 2019, Tim Cook a vizitat împreună cu Trump o fabrică din Texas, promovată ca o nouă unitate de producție. Cu toate acestea, unitatea producea computere Apple încă din 2013, iar între timp Apple a mutat această producție în Thailanda.

Apple continuă să producă majoritatea produselor sale, inclusiv telefoane iPhone și tablete iPad, în Asia, în principal în China, deși a mutat o parte din producție în Vietnam, Thailanda și India în ultimii ani.