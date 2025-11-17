Apple urmează să lanseze trei smartphone-uri de top anul viitor

2026 va fi un an al premierelor pentru iPhone, care va avea cel mai mare număr de flagship-uri de până acum, dar şi o schimbare de strategie privind lansările.

Apple îşi va lansa anul viitor primul smartphone pliabil, conform Bloomberg, care-l numeşte iPhone Fold.

Asta va face ca seria de anul viitor să aibă, pentru prima oară, trei vârfuri de gamă – la cele două modele Pro se va adăuga şi Fold.

Cu atât de multe telefoane, Apple va schimba de anul viitor şi strategia de lansare. Cele trei flagship-uri vor fi prezentate toamna, în vreme ce restul modelelor vor fi lansate în primăvara anului viitor.

iPhone 18 (versiunea de bază), iPhone 18e şi o nouă versiune de iPhone Air, ar urma să fie lansate undeva în al doilea trimestru din 2027.

Prin separarea lansării vârfurilor de gamă de celelalte modele şi organizarea a două evenimente separate de lansare la şase luni distanţă, Apple încearcă să distribuie mai bine încasările de-a lungul anului.

Între timp, seria iPhone 17 este aşteptată să contribuie la creşterea veniturilor companiei, în ciuda vânzărilor sub aşteptări ale noului iPhone Air.