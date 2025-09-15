Apple va lansa mai multe produse în viitorul apropiat

Deşi tocmai a avut cel mai important eveniment din an, unde a prezentat iPhone 17, Apple Watch Series 11 şi AirPods Pro 3, Apple are încă o listă lungă de produse ce urmează a fi lansate în lunile ce vor urma.

Compania americană a dezvoltat deja a cincea generaţie de cipuri proprii M5, iar acestea vor sta la baza mai multor produse.

Printre produsele cu noile cipuri M5 se numără o nouă tabletă iPhone Pro, de la care se aşteaptă să beneficieze şi de unele din noutăţile prezente pe iPhone 17.

Apoi, laptopurile MacBook Pro şi MacBook Air vor face şi ele trecerea la noile cipuri. MacBook Pro este aşteptat să aducă mai multe schimbări majore, în frunte cu un design mai subţire şi un ecran OLED – dar nu este clar dacă acestea vor fi introduse curând sau spre finele anului viitor.

O nouă versiune a căştii Vision Pro va fi lansată în curând. Şi aceasta va face trecerea de la M2 la M5, fără a veni şi cu alte schimbări notabile.

Apoi, compania americană are „pe ţeavă” a doua generaţie de Air Tag, care va folosi noul cip U2 pentru o localizare mai precisă a obiectelor.

Apple TV, HomePod mini, Mac Display şi Smart Home Hub sunt alte produse Apple care vor avea în curând versiuni noi.

Nu în ultimul rând, pe listă se află iPhone 17e, o nouă versiune a celui mai ieftin smartphone Apple.

Conform Bloomberg, unele dintre aceste produse vor fi lansate până la finele anului, în vreme ce altele vor fi introduse la începutul anului viitor.