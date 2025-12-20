Aproape 1,76 milioane de salariați vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei, din iulie 2026

Aproape 1,76 milioane de salariați vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit proiectului de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicat vineri de Ministerul Muncii.

‘În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariați, ceea ce reprezintă un procent de 14,6% din numărul total de salariați activi. De majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariați’, se arată în nota de fundamentare care însoțește proiectul de act normativ.

Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi majorat la 4.325 lei, ceea ce reprezintă o creștere de 6,8% față de iunie 2026.

Astfel, în luna iunie 2026, tariful orar este de 24,496 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,334 ore pe lună, iar din iulie tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore/lună.

‘Majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creșterii economice prin stimularea ocupării, creșterii puterii de cumpărare a salariaților și reducerii muncii la negru. Majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată are impact asupra creșterii consumului cu o influență și asupra importului bunurilor de consum’, se mai arată în documentul citat.

Potrivit inițiatorilor proiectului de Hotărâre, majorarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată influențează, pe lângă cei 1,759 milioane de salariați direct afectați, și mult mai multe drepturi și obligații. Astfel, va crește contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate, întrucât acest calcul se raportează la salariul minim. De asemenea, se va majora punctul de amendă.