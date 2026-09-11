Argentina: Inflația la cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni

Inflația din Argentina a încetinit în august, revenind la cel mai scăzut nivel din ultimele 14 luni, o evoluție salutată de guvernul președintelui ultraliberal Javier Milei, relatează AFP.

În august, indicele prețurilor de consum s-a stabilit la 1,7%, după 2,1% în iulie, potrivit raportului Institutului Național de Statistică (Indec) publicat joi.

Inflația cumulată din ianuarie atinge 21,3%, iar cea pe 12 luni este de 33,5%.

Ministrul argentinian al economiei, Luis Caputo, s-a bucurat pe X pentru inflația ‘cea mai scăzută din ultimele 14 luni’.

Austeritatea bugetară aplicată de președintele Milei de la venirea sa la putere la sfârșitul anului 2023 a avut un efect spectaculos asupra inflației, care a fost redusă de la 161% la aproximativ 33% în ritm anual în mai puțin de trei ani.

Dar aceasta constituie, de asemenea, o lovitură dură pentru consum și activitatea economică, ambele fiind în dificultate, cu excepția câtorva sectoare precum agricultura, mineritul și serviciile financiare.

La începutul lunii septembrie, influenta Uniune Industrială Argentiniană (UIA) care reunește mii de companii sau camere profesionale și revendică aproape un sfert din forța de muncă din țară, i-a reamintit lui Javier Milei că ‘economia nu se măsoară doar prin inflație’.

‘În ceea ce privește activitatea, industria este cu 10% sub nivelurile din 2022, iar unele sectoare înregistrează o scădere de 25 până la 30 de puncte’, a subliniat UIA, afirmând că, ‘din august 2023, industria a pierdut 90.000 de locuri de muncă salariate’.

Potrivit sindicatelor, aproximativ 30.000 de IMM-uri au fost pierdute în trei ani, precum și 300.000 de locuri de muncă, în toate sectoarele combinate.

În iulie, activitatea manufacturieră a scăzut cu 4,9% în ritm anual, iar sectorul construcțiilor cu 4,5%, conform Indec.

Perspectivele de creștere pentru a treia economie din America Latină sunt, de asemenea, în scădere.

În sondajul privind prognozele publicat în septembrie de banca centrală, așteptările pieței înregistrează o retragere de la 2,7% la 2,1% pentru 2026. Aceste prognoze sunt cu mult sub creșterea de 5% preconizată de guvern în proiectul său de buget pentru acest an.