Aurul depăşeşte pragul de 4.100 dolari pe uncie, atingând un nou record istoric

Preţul aurului a urcat luni peste 4.100 dolari pe uncie, atingând un nou maxim istoric, alimentat de tensiunile comerciale reînnoite dintre SUA şi China şi de aşteptările privind scăderea ratelor dobânzilor în SUA. Argintul a urcat, de asemenea, la un nivel record, relatează Reuters.

Aurul spot a crescut cu 2,4%, ajungând la 4.114,31 dolari pe uncie la ora 19:17 (ora României), după ce a atins un vârf de 4.116,77 dolari, în timp ce contractele futures pentru livrare în decembrie au urcat cu 3,3%, până la 4.133,90 dolari.

Preţul aurului a crescut cu 56% de la începutul anului, depăşind pentru prima dată pragul de 4.000 dolari săptămâna trecută. Creşterea este susţinută de incertitudinile geopolitice şi economice, de achiziţiile masive ale băncilor centrale şi de anticipaţiile privind reduceri ale dobânzilor de către Rezerva Federală.

”Aurul ar putea continua cu uşurinţă trendul ascendent. Este posibil să vedem preţuri de peste 5.000 dolari pe uncie până la sfârşitul lui 2026,” a declarat Phillip Streible, strateg-şef la Blue Line Futures.

Traderii estimează o probabilitate de 97% ca Fed să reducă dobânda de politică monetară cu 25 puncte de bază în octombrie şi 100% în decembrie, ceea ce sprijină cererea pentru aur, un activ care nu oferă randament direct, dar beneficiază de dobânzi scăzute.

Analiştii de la Bank of America şi Société Générale prevăd că aurul va atinge 5.000 dolari în 2026, iar Standard Chartered a ridicat prognoza pentru 2025 la o medie de 4.488 dolari.

”Această creştere are bază solidă, dar o corecţie pe termen scurt ar fi sănătoasă pentru continuarea trendului ascendent,” a spus Suki Cooper, şefa departamentului de cercetare pe mărfuri la Standard Chartered.

Argintul spot a crescut cu 3,1%, până la 51,82 dolari pe uncie, atingând anterior un maxim de 52,07 dolari, susţinut de aceiaşi factori fundamentali. Platina a urcat cu 5% la 1.666 dolari, iar paladiul a câştigat 6,5%, până la 1.496,52 dolari.

Indicatorii tehnici arată însă o piaţă supra-cumpărată, cu un indice RSI de 80 pentru aur şi 83 pentru argint, sugerând posibilitatea unei ajustări pe termen scurt înainte de continuarea raliului.