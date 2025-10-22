Aurul și argintul, în scădere pe măsură ce investitorii și-au marcat profiturile după prețurile record

Cotația aurului a scăzut puternic marți după-amiaza, cu un declin de peste 5%, în condițiile în care investitorii și-au marcat profiturile după recordurile succesive înregistrate în ultimele săptămâni, transmite AFP.

În jurul orei 15:30 GMT, cotația aurului afișa o scădere de 5,16%, până la 4.131,40 dolari uncia (31,1 grame). Ultima dată când metalul galben a înregistrat o scădere de peste 5% a fost în 2020, în timpul primelor luni ale pandemiei de Covid.

În paralel, prețul unciei de argint a coborât până la 47,8914 dolari, după ce anterior a înregistrat un declin de peste 8,6%, cea mai puternică scădere de după 2021.

‘Prețul aurului se confruntă în prezent cu o perioadă de marcare a profiturilor după maximele recentele’, a declarat pentru AFP Laurent Schwartz, președinte la Comptoir national de l’Or.

În cursul ședinței de tranzacționare, cotizația aurului a scăzut cu 6,3%, până la 4.082,03 dolari, cel mai mic nivel de după luna aprilie 2013, potrivit datelor Bloomberg, după publicarea datelor care arată o încetinire neașteptată a ritmului de creștere a economiei chineze.

‘Scăderea era inevitabilă’, consideră Fawad Razaqzada, analist la City Index. Potrivit acestuia, ‘mai mulți factori s-au combinat la începutul săptămânii…speranța unei prelungiri a armistițiului comercial dintre Statele Unite și China, revenirea dolarului american și un apetit general pozitiv pentru risc’.

Această scădere reprezintă o inversare rapidă a tendinței din ultimele săptămâni, când aurul a doborât record după record. Cel mai nou record a fost atins luni, la 4.381,52 dolari pe uncie, reprezentând o creștere de aproximativ 67% comparativ cu situația de la începutul anului.

Închiderea Guvernului american, războiul comercial al lui Donald Trump și riscurile geopolitice au alimentat apetitul investitorilor pentru metalul galben, în contextul pierderii încrederii în dolar. Perspectiva unei reduceri a dobânzii de către Rezerva Federală americană a contribuit, de asemenea, la creșterea prețului metalului galben în ultimele luni.