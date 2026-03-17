B.Artagea: „Suntem cel mai important aeroport strategic din România și zilele acestea se va vedea importanța acestui aeroport”

Transporturile aeriene reprezintă astăzi unul dintre pilonii esențiali ai conectivității și dezvoltării economice. România traversează o perioadă de creștere fără precedent în acest domeniu, cu investiții majore în infrastructură, extinderea capacităților aeroportuare, modernizarea serviciilor și deschiderea de noi oportunități pentru mobilitatea națională și internațională. După inaugurarea terminalului de la Craiova, a venit rândul Aeroportului Mihail Kogălniceanu să inaugureze noua aerogară realizată la standardele secolului XXI. Directorul general al aeroportului, Bogdan Artagea, a declarat în cadrul Conferinței naționale Income Magazine Corporate „Transporturile aeriene iau altitudine – Poarta României de la răsărit, deschisă spre dezvoltare” că importanța acestuia se va vedea în următoarea perioadă.

„Avem un terminal nou, dar asta e un nou început. Pe lângă proiectul de terminal avem și alte proiecte pe care le-am finalizat recent, upgrade balizaj, sistem de detecție perimetrală și camere video, avem utilaje de ultimă generație pentru deszăpezire și pentru intervenție la incendii, sunt foarte multe proiecte care au valorat 104 milioane de euro, finalizate în trei ani de zile și cu ajutorul fondurilor europene și fondurilor de stat am reușit să ajungem unde suntem. Bineînțeles că nu ne oprim, ca și investiții, vom investi mereu în siguranța pasagerilor, în securitate și în calitatea serviciilor pe care le avem. Sperăm, evident, să putem mări atât numărul de curse cât și numărul de pasageri, să putem să aducem turiști pe litoralul românesc, tocmai de aceea au început să vină și turiști polonezi, ceea ce e foarte bine. Eu fiind din anii ’92 aici am prins acest aeroport cu turiștii care veneau pe litoral, cu sute de mii de pasageri anual, mai ales vara. Sperăm să revenim încet-încet. Litoralul e atracția României și împreună cu ministerul economiei, cu agențiile de turism, cu turoperatorii, cu consiliul județean, să putem mări numărul de turiști.

Avem o creștere graduală, încercăm să nu ne mințim singuri, sperăm ca în următorii doi ani să depășim 250.000 de pasageri. E greu, dar având în vedere că avem un terminal nou e păcat să-l ținem gol. Va trebui ca prin acest terminal să avem turiști.

Avem aparatură anti-tero de control de ultimă generație, o să avem self checkin, dropin dropoff. Acest terminal e unul friendly, poate fi traversat foarte ușor și e mult mai simplu pentru pasageri să vină de la Constanța, să zboare în aeroporturi din județul nostru, chiar și din județele limitrofe. Avem o capacitate de parcare de 18 locuri, o pistă generoasă, de 3,5 km, poate să aterizeze orice tip de aeronavă. Să nu uităm că suntem cel mai important aeroport strategic din România și zilele acestea se va vedea importanța acestui aeroport”, a declarat Bogdan Artagea în cadrul conferinței.