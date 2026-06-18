Băncile centrale îşi repatriază rezervele de aur, pe fondul tensiunilor geopolitice tot mai mari

Tot mai multe bănci centrale, precum Banca Angliei sau Rezerva Federală din New York, aleg să îşi păstreze rezervele de aur pe teritoriul propriei ţări, reducând dependenţa de centrele tradiţionale de depozitare din străinătate, transmite Reuters.

Concluzia apare în cel mai recent sondaj anual realizat de Consiliul Mondial al Aurului (World Gold Council), care arată că aurul rămâne unul dintre cele mai importante active de rezervă pentru protecţia împotriva inflaţiei, şocurilor geopolitice şi riscurilor valutare.

Sondajul, realizat în perioada februarie-mai şi bazat pe răspunsurile a 74 de bănci centrale, indică faptul că aproape 90% dintre respondenţi se aşteaptă ca rezervele globale de aur ale băncilor centrale să crească în următoarele 12 luni. În acelaşi timp, 45% dintre instituţiile participante estimează că îşi vor majora propriile stocuri de aur, în timp ce doar 1% anticipează o reducere.

În ultimii patru ani, băncile centrale au cumpărat în medie aproximativ 1.000 de tone de aur anual, de două ori mai mult decât media înregistrată în deceniul precedent.

Datele arată şi o schimbare importantă în privinţa locului unde este depozitat aurul. Nouă la sută dintre băncile centrale au declarat că şi-au majorat cantitatea de aur păstrată pe plan intern în ultimele 12 luni, faţă de 5% cu un an înainte. Alte 10% au ales să îşi diversifice locaţiile externe de depozitare, comparativ cu doar 2% în sondajul precedent.

Analiştii consideră că această tendinţă este alimentată de deteriorarea relaţiilor geopolitice după invazia Rusiei în Ucraina şi îngheţarea a aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele externe ruseşti. Evenimentul a ridicat semne de întrebare privind accesul la rezervele păstrate în alte jurisdicţii în perioade de tensiuni politice.

Potrivit UBS, temerea că activele depozitate în străinătate ar putea deveni inaccesibile determină tot mai multe state să îşi repatrieze aurul.

Experţii estimează că băncile centrale vor cumpăra între 750 şi 1.000 de tone de aur şi în acest an. Deşi această cerere nu este suficientă pentru a provoca singură o explozie a preţurilor, ea oferă o bază solidă pentru piaţă şi poate compensa o eventuală scădere a cererii din partea investitorilor şi a industriei bijuteriilor.

Aurul se tranzacţiona miercuri în apropierea valorii de 4.360 de dolari pe uncie, după ce a atins niveluri record în primele luni ale anului, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu şi al incertitudinilor economice globale.