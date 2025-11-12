Barbu: Am propus la Bruxelles ca achiziția de animale să devină eligibilă prin Planul Național Strategic. Propunerea,acceptată la nivel european

Acordul provizoriu la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind simplificarea Politicii Agricole Comune (PAC) reprezintă un pas important pentru creșterea flexibilității și eficienței intervențiilor destinate fermierilor, susține Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), într-un comunicat de presă transmis, miercuri, AGERPRES.

Potrivit sursei citate, unul dintre elementele esențiale ale acestui pachet este extinderea eligibilității investițiilor finanțate prin fonduri europene, care va permite și achiziția de animale în cadrul Planurilor Strategice PAC, măsură promovată de România la nivelul Consiliului de Miniștri ai Agriculturii de la Bruxelles.

‘Fermierii români au nevoie de sprijin real pentru a-și dezvolta efectivele și a crește competitivitatea fermelor. De aceea, am propus la Bruxelles ca achiziția de animale să devină eligibilă prin Planul Național Strategic, iar această propunere a fost acceptată la nivel european. Este o decizie corectă și echitabilă, care răspunde nevoilor reale din zootehnie și va permite tinerilor fermieri să își dezvolte fermele cu finanțare europeană’, a declarat, în comunicat, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

Prin această modificare, statele-membre vor putea sprijini investițiile în reproducție, genetică și modernizarea fermelor zootehnice, asigurând în același timp trasabilitatea și bunăstarea animalelor.

MADR precizează că acordul provizoriu la nivel european urmează să fie adoptat formal de către Consiliul UE și Parlamentul European în perioada următoare, iar ulterior prevederile vor fi integrate în regulamentele aplicabile pentru perioada de programare 2023-2027.

Ulterior, ministerul de resort din România va adapta, în consecință, intervențiile din Planul Național Strategic pentru a oferi fermierilor români posibilitatea de a accesa sprijin financiar pentru achiziția de animale, consolidând astfel un sector vital pentru economia agricolă națională.