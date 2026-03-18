Barbu: România va începe, în maximum două luni, să exporte cereale în China

România va începe, în maximum două luni, să exporte cereale în China și se află în discuții avansate pentru a demara exporturile de carne de porc și produse procesate din porc, a anunțat ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu.

‘Este oficial! România începe exporturile spre China. Astăzi au fost semnate protocoalele de export dintre România și China pentru carne de pasăre tratată termic, produse lactate și produse acvatice. În maximum 2 luni vom începe și exportul de cereale și suntem în discuții avansate pentru a începe exporturile de carne de porc și produse procesate din porc’, a scris acesta, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit șefului MADR, România are capacitatea de a produce, sunt în derulare investiții de 2 miliarde de euro în fabrici de procesare și construiește cel mai mare abator de porci din sud-estul Europei.

‘Împreună cu fermierii și procesatorii români transformăm România în cel mai mare producător de alimente din regiune’, a subliniat Barbu.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a semnat trei protocoale sanitare-veterinare cu reprezentanții Administrației Generale a Vămilor din Republica Populară Chineză, documente care reglementează condițiile de inspecție și carantină pentru carnea de pasăre tratată termic, produsele lactate exportate din România și produsele acvatice sălbatice destinate pieței chineze.

Potrivit unui comunicat al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), componenta tehnică și de siguranță alimentară este un pilon important al vizitei oficiale pe care delegația României o efectuează în Republica Populară Chineză, în perioada 16-20 martie.

Alături de ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin-Ionuț Barbu, și de ambasadorul României în Republica Populară Chineză, Dan-Horia Maxim, din delegație face parte și președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu.

Finalizarea acestor acorduri și consolidarea parteneriatului româno-chinez oferă companiilor românești un cadru legal stabil și predictibilitatea necesară pentru a accesa noi segmente de consumatori, consolidând astfel prezența României pe piața globală, precizează ANSVSA.