BCE: Băncile greceşti au capacitate limitată de a finanţa economia, în pofida redresării după criza financiară

Băncile din Grecia au o capacitate limitată de a finanţa creşterea economică, au arătat economişti ai Băncii Centrale Europene (BCE) într-o analiză publicată sâmbătă pe blogul instituţiei, în pofida redresării semnificative după criza economică de acum un deceniu, transmite Reuters.

Sectorul bancar grec, care a fost salvat în timpul crizei, a suferit pierderi importante din cauza obligaţiunilor guvernamentale greceşti, a creşterii masive a creditelor neperformante şi a scăderii puternice a depozitelor între 2010 şi 2015.

Creditele neperformante au ajuns la aproape 50% din totalul portofoliilor de împrumuturi ale băncilor, depozitele s-au înjumătăţit, iar instituţiile financiare au înregistrat pierderi de miliarde de euro în urma reducerii valorii obligaţiunilor guvernamentale pe care le deţineau.

Pe măsură ce condiţiile macroeconomice s-au stabilizat şi încrederea a revenit, băncile au beneficiat de lichiditate ridicată, profituri mai mari şi o poziţie de capital mai bună, potrivit analizei, care nu reflectă neapărat poziţia oficială a Băncii Centrale Europene.

”Băncile greceşti sunt din nou capabile să finanţeze gospodăriile şi companiile, ceea ce sprijină investiţiile. Creditele acordate companiilor nefinanciare au crescut semnificativ, iar împrumuturile ipotecare îşi revin”, au arătat economiştii BCE.

Cele patru mari bănci greceşti, National Bank, Eurobank, Piraeus şi Alpha Bank, au raportat câştiguri nete cumulate de aproape 5 miliarde de euro în 2025, susţinute de extinderea creditării şi de veniturile din comisioane.

Rata creditelor neperformante a scăzut la sub 4%, apropiindu-se de media băncilor europene.

În 2024, guvernul grec a privatizat complet cele patru bănci, care fuseseră salvate în deceniul precedent cu aproximativ 50 de miliarde de euro din fonduri publice, iar BCE a aprobat reluarea plăţii dividendelor după o pauză de 16 ani.

În 2019, Grecia a creat o piaţă secundară pentru creditele neperformante şi un program de protecţie a activelor, care a permis băncilor să securitizeze şi să vândă aproximativ 57 de miliarde de euro în împrumuturi neperformante.

Ca urmare, o mare parte din aceste credite problematice a fost transferată către administratori specializaţi în recuperarea datoriilor, lăsând gospodăriile şi companiile cu datorii nerezolvate în afara sistemului bancar şi limitând astfel capacitatea băncilor de a finanţa creşterea economică.

”Activele implicate echivalează cu aproximativ o treime din produsul intern brut al Greciei. Gestionarea acestui volum uriaş de credite problematice rămâne una dintre cele mai dificile provocări”, se mai arată în analiză.