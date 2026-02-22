BCE: Importurile ieftine din China au contribuit la încetinirea mai rapidă decât era prevăzut a inflaţiei în zona euro

Riscurile privind evoluţia inflaţiei în zona euro rămân ”semnificative” în ambele direcţii, a avertizat sâmbătă Fabio Panetta, membru al Consiliului guvernatorilor Banca Centrală Europeană, subliniind că impactul importurilor ieftine din China asupra preţurilor trebuie monitorizat atent, relatează Reuters.

După o încetinire a inflaţiei mai abruptă decât se anticipa la începutul lui 2026, noile proiecţii economice ale BCE, aşteptate în martie, vor oferi informaţii suplimentare pentru deciziile de politică monetară din lunile următoare, a spus Panetta, care conduce banca centrală a Italia.

”Atât riscurile în sens ascendent, cât şi cele în sens descendent pentru inflaţie sunt semnificative”, a declarat el în discursul susţinut la conferinţa financiară Assiom-Forex.

Panetta consideră că ”politica monetară trebuie să rămână flexibilă, ancorată în perspectiva pe termen mediu şi bazată pe o evaluare cuprinzătoare a datelor şi implicaţiilor acestora pentru inflaţie şi creştere.”

Inflaţia zonei euro a coborât în ianuarie la 1,7%, un minim al ultimelor 16 luni şi sub ţinta de 2% a BCE, ceea ce a determinat unii oficiali să avertizeze că ritmul de creştere al preţurilor ar putea încetini prea mult.

Panetta a spus că această scădere nu modifică ”în mod semnificativ evaluarea pe termen mediu”, dar scoate în evidenţă câteva aspecte ce trebuie monitorizate, principalul fiind evoluţia importurilor din China.

Importurile chineze către zona euro au crescut cu 27% în volum de la începutul lui 2024, în timp ce preţurile au scăzut cu 8%, a precizat Panetta. Această combinaţie pune presiune pe preţurile bunurilor expuse competiţiei chineze.

”Impactul dezinflaţionist este deocamdată limitat, dar deja vizibil, preţurile bunurilor cele mai expuse competiţiei chineze încetinesc mai rapid decât restul, şi ar putea deveni mai pronunţat în lunile următoare.”

Riscuri suplimentare în sens descendent pentru inflaţie ar putea proveni dintr-o eventuală întărire suplimentară a euro sau o corecţie în pieţele financiare, unde evaluarea riscurilor economice în preţurile acţiunilor şi obligaţiunilor corporative ar putea fi insuficientă.

”Pe de altă parte, pieţele energetice rămân vulnerabile la tensiuni geopolitice”, a adăugat el, notând că riscurile în sens ascendent provin din scumpirea materiilor prime sau dintr-o fragmentare şi mai mare a lanţurilor globale de aprovizionare, ceea ce ar creşte costurile de producţie.