BCE: Turbulențele geopolitice nu se reflectă încă în câștigurile băncilor din zona euro

Bilanțul băncilor din zona euro încă nu reflectă tensiunile geopolitice ridicate și ar putea dura o perioadă de timp, posibil ani de zile, până când se va deteriora calitatea creditului, a declarat Claudia Buch, președintele Consiliului de supraveghere al BCE, transmite Reuters.

Creditorii sunt sub presiune, pe fondul modificării alianțelor globale și a efectelor conflictului din Orientul Mijlociu, care pun presiune pe lanțurile de aprovizionare, majorează inflația și afectează profiturile.

‘Nu am văzut încă efectul complet … al acestor tensiuni, ale riscurilor geopolitice asupra bilanțului băncilor. Trebuie să fim extrem de vigilenți’, a afirmat Buch la un forum al Institutului Internațional pentru Finanțe (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar.

‘În mod obișnuit sunt necesari aproximativ doi – trei ani până când companiile se confruntă cu dificultăți financiare, și durează o perioadă până când acestea au afect asupra bilanțurilor băncilor’, a apreciat oficialul BCE.

Deja tensiunile geopolitice includ și sporirea amenințărilor cibernetice iar Buch a declarat că este de datoria băncilor să-și îmbunătățească capacitatea de rezistență.

Experții din industrie se concentrează în ultimele zile pe Mythos, noul model de inteligență artificială de la Anthropic, care ar putea amplifica atacurile cibernetice. Întrebată despre această amenințare specifică, Buch a răspuns că BCE are o activitate extinsă în domeniul rezilienței cibernetice.

‘Decizia de a investi, de a alege ce tehnologie folosești, cum să inovezi, toate aceste lucruri … și cum să-ți asiguri reziliența cibernetică, aceste sarcini sunt de competența băncilor, a proprietarilor, a conducerii. Nu aș susține că noi, ca supervizori, știm mai bine ce trebuie făcut’, a explicat oficialul BCE.

Totuși, BCE a lansat inițiative pentru a înțelege implicațiile sistemice și poate alerta băncile care nu investesc suficient.

‘Nu putem lua decizii pentru bănci, dar le putem anunța care sunt cele mai bune practici în privința rezilienței cibernetice’, a declarat Buch.

Recent, surse care au dorit să-și păstreze anonimatul au declarat pentru Reuters că supervizorii de la Banca Centrală Europeană (BCE) ar urma să avertizeze bancherii în privința riscurilor prezentate de noul model de inteligență artificială de la Anthropic, care ar putea amplifica atacurile cibernetice.

Mythos, modelul start-up-ului de inteligență artificială Anthropic, este văzut de experții în securitate cibernetice ca prezentând dificultăți semnificative pentru industria bancară și pentru sistemele sale tehnologice existente, ceea ce a provocat îngrijorare în rândul autorităților de reglementare din Marea Britanie și Statele Unite.

Supervizorii de la Banca Centrală Europeană adună informații despre model, urmând să discute cu băncile pe care le supraveghează noua posibilă sursă de risc, susțin sursele.