BCE vrea să permită băncilor să mute mai mult capital peste granițe

Banca Centrală Europeană (BCE) a propus modificarea cadrului de reglementare bancară din zona euro pentru a permite creditorilor să mute mai ușor fondurile între afacerile lor din regiune, transmite Bloomberg.

Libera circulație a capitalurilor și lichidităților în cadrul băncilor din regiune ar consolida creditorii și ar permite o alocare mai eficientă a resurselor, consideră BCE, care și-a reînnoit solicitarea pentru garantarea depozitelor la nivel european, un proiect care nu obține susținerea politicienilor.

Europa caută să-și actualizeze reglementarea bancară după ce administrația Trump a început modificarea regulilor din SUA, ceea ce sporește dezavantajele cu care se confruntă alte jurisdicții. BC susține că Uniunea Europeană trebuie să-și facă mai eficient cadrul de reglementare și nu să-l slăbească.

Reglementările naționale impuse după criza financiară din 2008 au limitat activitatea bancară transfrontalieră în Europa, și a îngreunat fuziunile dintre creditorii din diferite țări. Propunerile publicate marți sunt sprijinite de toate băncile centrale din zona euro, și includ de asemenea o solicitare pentru protejarea rezilienței băncilor.

Conform BCE, capacitatea băncilor de a muta active lichide de înaltă calitate de aproximativ 230 miliarde de euro este constrânsă de cerințele impuse subsidiarelor lor din alte piețe europene. O asociație de lobby bancar avertiza că un nivel similar de capital este blocat de barierele din blocul comunitar.

Autoritățile de supervizare ar trebui să acorde băncilor permisiunea de a aplicat același regim de reglementare pentru expunerile transfrontaliere și interne în interiorul grupurilor, se arată în răspunsul BC la o consultare a Comisiei Europene privind capacitatea de a concura a sectorului bancar.

Permițând băncilor să transfere contribuții către sistemele naționale de garantare a depozitelor de peste granițe le va oferi de asemenea un stimulent pentru a converti subsidiarele de pe alte piețe în sucursale, care au nevoie de mai puține resurse financiare, apreciază BCE.