Binance a fost desemnată de CNBC în topul companiilor fintech globale

Binance a fost desemnată de CNBC printre cele mai bune companii Fintech din lume în 2025, la categoria Active Digitale. Incluzând platforme blockchain, criptomonede și NFT, această categorie evidențiază inovatorii care pot influența viitorul finanțelor. Ajuns la a treia ediție, topul recunoaște meritele a 300 de companii din șapte sectoare fintech pentru impactul semnificativ pe care acestea îl au asupra peisajului financiar global.

Un premiu susținut de credibilitate

Lista celor mai importante companii Fintech din lume este întocmită independent de CNBC și Statista, lider global în cercetarea pieței și clasamente. Procesul de selecție se bazează pe criterii jurnalistice independente și o evaluare riguroasă, oferind atât consumatorilor, cât și companiilor informații de încredere despre liderii industriei.

Statista, cu peste 100 de analiști experți și colaborări cu 45 de branduri media de top din întreaga lume, asigură transparența și fiabilitatea clasamentelor, oferind companiilor precum Binance o recunoaștere care reflectă cu adevărat contribuțiile lor la spațiul fintech și blockchain.

Cum se stabilesc clasamentele

Pentru a selecta cele 300 de companii, CNBC și Statista au evaluat o combinație formată din informații disponibile publicului și informații furnizate de companii, date colectate între februarie și mai 2025. Evaluarea a ponderat cu 40% indicatorii precum creșterea companiei, acoperirea și reputația, în timp ce variabilele specifice segmentului, care măsoară inovația și performanța în cadrul fiecărei categorii, au avut o pondere de 60%. Această abordare asigură că firmele care excelează atât în ceea ce privește amploarea activității lor, cât și inovația specializată se ridică în fruntea listei.

Ce reprezintă această nominalizare pentru Binance

Asigurarea primului în segmentul Activelor Digitale reflectă leadershipul responsabil și inovația Binance în industria blockchain. Această recunoaștere validează dedicarea companiei și întregii echipe Binance față de conformitate, promovarea educației în domeniul blockchain și dezvoltarea de produse care să ofere utilizatorilor putere de decizie. De asemenea, subliniază acoperirea globală și angajamentul de a face activele digitale mai accesibile, mai sigure și mai eficiente pentru utilizatorii din întreaga lume.