Cum a arătat anul 2025 în crypto și ce urmează în 2026?

Anul 2025 a fost un an cu realizări importante, dar și cu performanțe diferite pe piața crypto față de alte piețe. Capitalizarea totală a pieței a depășit pentru prima dată 4 trilioane de dolari SUA, iar Bitcoin (BTC) a atins un nou maxim istoric, reflectând adoptarea instituțională continuă, progresele în reglementare (în special în sectorul stablecoin-urilor) și extinderea produselor de investiții reglementate, arată o analiză Binance.

În același timp, incertitudinea macroeconomică ridicată, determinată de politica monetară, tensiunile comerciale și riscurile geopolitice, a dominat comportamentul pieței, ducând la o volatilitate ridicată.

Pe parcursul anului, capitalizarea de piață a oscilat între aproximativ 2,4 trilioane de dolari și 4,2 trilioane de dolari. Piața crypto a încheiat anul în scădere cu aproape 8%, ceea ce arată faptul că este mult mai influențată de condițiile macro și ciclurile financiare tradiționale, decât doar de adopția nativă crypto.

Cum performează Bitcoin în 2025?

Bitcoin a ajuns la maxime istorice în octombrie 2025 (la peste 126.000 $), dar piața crypto a încheiat 2025 cu o decuplare față de activele tradiționale.

Bitcoin a arătat o divergență clară între forța structurală la nivel de piață și activitatea economică de bază. Bitcoin a atins noi maxime istorice în cursul anului, dar a încheiat anul pe minus, subperformând aurul și majoritatea indicilor bursieri, dar a menținut o capitalizare de piață de aproximativ 1,8 trilioane $ și o dominanță între 58-60%.

În același timp, ETF-urile spot din SUA au acumulat peste 21 miliarde de dolari în influxuri nete, iar deținerile corporative au depășit 1,1 milioane de monede, echivalentul a 5,5% din oferta totală.

În contrast, activitatea de bază a scăzut. Adresele active au fost mai puține cu aproape 16% de la an la an, numărul de tranzacții a rămas sub vârfurile ciclului anterior, iar activitatea speculativă cu token-uri a apărut doar în scurte momente.