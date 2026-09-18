Boeing primeşte derogare de la noile norme de emisii ale SUA şi va putea vinde încă 35 de avioane cargo 777F până în 2030

Administraţia Federală a Aviaţiei din SUA (FAA) a aprobat o derogare de la noile norme privind emisiile avioanelor, care va permite Boeing să vândă încă 35 de aeronave cargo 777F după 2028, transmite Reuters.

Noile standarde de emisii intră în vigoare la 1 ianuarie 2028 şi, în lipsa derogării, ar fi împiedicat Boeing să mai vândă acest model. Excepţia acordată de FAA prelungeşte cu trei ani perioada în care compania poate comercializa 777F.

Boeing solicitase aprobarea în decembrie 2025, invocând cererea ridicată din partea clienţilor şi întârzierea certificării modelului de generaţie următoare, 777-8F, care nu este aşteptat să intre în serviciu înainte de aproximativ 2029.

Boeing avertizase asupra pierderii unor exporturi de peste 15 miliarde de dolari

777F este în prezent singurul avion cargo mare, cu fuselaj larg, aflat în producţie, potrivit Boeing. Fără derogare, compania s-ar fi confruntat cu o întrerupere a producţiei de avioane cargo până la intrarea în serviciu a succesorului 777-8F.

Boeing estimase că această situaţie ar putea provoca pierderea unor exporturi americane de peste 15 miliarde de dolari. Compania susţine că fiecare 777F exportat unui client străin contribuie, la preţul de listă, cu aproximativ 440 de milioane de dolari la balanţa comercială pozitivă a SUA.

FAA a explicat că derogarea oferă Boeing ”flexibilitate şi permite gestionarea incertitudinii privind calendarul certificării avionului cargo de înlocuire, 777-8F”.

Normele de emisii fuseseră adoptate de FAA în februarie 2024, în timpul administraţiei Biden, şi urmăresc reducerea poluării cu carbon produse de majoritatea avioanelor mari care operează în spaţiul aerian american. Regulile nu se aplică aeronavelor aflate deja în serviciu înainte de 2028.

FAA estimează că cele 35 de avioane suplimentare ar putea majora operaţiunile globale ale aeronavelor cargo cu aproximativ 2% şi consumul de combustibil cu circa 8%, raportat la operaţiunile globale de transport aerian de marfă din 2024.

Boeing estimează că primul 777-8F va fi livrat la aproximativ doi ani după prima livrare a modelului 777-9, programată în prezent pentru 2027.