Volvo Cars pregăteşte 13 modele noi până în 2030 şi vrea să-şi dubleze cota de piaţă

Volvo Cars intenţionează să lanseze 13 modele noi până în 2030, într-o ofensivă prin care constructorul suedez vrea să-şi dubleze cota de piaţă şi să-şi îmbunătăţească profitabilitatea, în condiţiile în care este afectat de tarifele vamale americane şi de scăderea vânzărilor în China, transmite Reuters.

Compania, controlată de grupul chinez Geely Holding, va dezvolta şase modele pentru China şi şapte pentru pieţele occidentale, gama urmând să includă atât automobile electrice, cât şi hibride. Volvo urmăreşte să-şi majoreze marja înainte de taxe la peste 8%, de la 3,5% în 2025.

Pentru SUA, constructorul va dezvolta modele de dimensiuni mari, pentru Europa se va concentra asupra maşinilor mici şi medii, iar pentru China asupra modelelor de dimensiuni medii, a declarat Francesca Gamboni, responsabilă pentru lanţul de aprovizionare al Volvo.

Cooperare mai strânsă cu Geely pentru reducerea costurilor

Cele şapte modele destinate pieţelor occidentale vor utiliza două platforme Volvo comune, pentru reducerea investiţiilor necesare, în timp ce automobilele destinate Chinei vor fi dezvoltate împreună cu Geely Auto.

Volvo intenţionează totodată să extindă cooperarea cu Geely pentru achiziţia de componente în Europa şi China. Proporţia pieselor comune ar urma să crească de la aproximativ 10% în prezent la 30% până în 2030, ceea ce ar putea reduce costurile materialelor cu circa 5%.

Compania este dispusă şi să producă automobile pentru alţi constructori în fabricile sale din Chengdu, China, şi Ghent, Belgia, precum şi să discute posibile parteneriate cu rivalii.

Volvo s-a confruntat cu dificultăţi în atingerea obiectivelor anterioare de profitabilitate, din cauza tarifelor vamale, a cererii mai slabe pentru vehicule electrice şi a costurilor ridicate de dezvoltare. Compania nu a precizat când estimează că va atinge noua ţintă de marjă de peste 8%.

Volvo spune că nu va închide fabrici

Planul vine într-un moment în care alţi mari constructori auto îşi reduc capacitatea şi numărul de angajaţi, pe fondul concurenţei globale tot mai puternice şi al avansului producătorilor chinezi.

Volvo adoptă însă o strategie diferită în privinţa producţiei. Michael Fleiss, directorul pentru strategie şi produse al companiei, a declarat că Volvo nu intenţionează să închidă niciuna dintre fabricile sale.

Investitorii au reacţionat pozitiv la anunţ, acţiunile Volvo Cars crescând cu aproape 2%. Analiştii Citi au avertizat însă că intensitatea concurenţei ar putea face dificilă atingerea obiectivului de dublare a cotei de piaţă.