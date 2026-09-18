Putin afirmă că deficitul bugetar al Rusiei pentru 2027 este estimat la aproximativ 2% din PIB

Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat joi că deficitul bugetar al ţării este estimat la aproximativ 2% din produsul intern brut în 2027, relatează Reuters.

„Conform estimărilor preliminare… se preconizează că deficitul bugetului federal va fi de aproximativ ⁠2%. Această estimare se bazează pe o ipoteză foarte conservatoare privind preţul petrolului… de aproximativ 50 de dolari pe baril”, a declarat Putin într-o şedinţă a guvernului dedicată problemelor economice.

El a afirmat că Rusia înregistrează o creştere a preţurilor petrolului pe pieţele globale şi, prin urmare, se aşteaptă ca veniturile din petrol şi gaze să crească în lunile următoare. Putin a adăugat că veniturile mai mari din sectorul energetic vor permite guvernului să realimenteze Fondul Naţional de Avuţie, care serveşte drept rezervă financiară pentru stat.

Putin a mai spus că se preconizează ca economia Rusiei să crească cu până la 1% în 2026.