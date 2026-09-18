Bolt și Lucid își unesc forțele pentru a lansa 25.000 de robotaxiuri în Europa

Platforma de car-sharing Bolt intenționează să introducă în circulație cel puțin 25.000 de vehicule complet autonome în Europa, în colaborare cu producătorul american de vehicule electrice Lucid, au anunțat joi cele două companii, transmite Reuters.

Companiile nu au dezvăluit un orizont de timp pentru atingerea acestui obiectiv și nici valoarea investiției planificate, însă Bolt a precizat că urmărește să ajungă la o flotă de vehicule autonome de 100.000 de unități în 2035.

Europa este interesată să-și dezvolte capacitățile de conducere autonomă, pe fondul concurenței tot mai mari din partea Statelor Unite și a Chinei.

‘Credem că, în timp, va exista loc pentru milioane de robotaxiuri în Europa’, a declarat directorul general de la Bolt, Markus Villig, menționând că principalul obstacol în acest sens îl reprezintă reglementările de siguranță din regiune, mult mai stricte decât cele din SUA și China.

Europa ‘are cu siguranță potențialul’ de a dezvolta tehnologia necesară, a adăugat Markus Villig, avertizând totodată că o dependență pe termen lung de importurile din piețe concurente ar reprezenta un risc strategic major. ‘Pe termen lung, trebuie să dezvoltăm această tehnologie în cadrul UE, pentru cerințele UE și conform standardelor locale. Pur și simplu nu există niciun partener cu care să putem colabora în acest sens’, a spus Villig.

În cadrul parteneriatului cu Lucid, Bolt va deține și va opera flota de vehicule, iar cele două companii preconizează să utilizeze sistemul Hyperion, creat de producătorul american de cipuri Nvidia, pentru operarea vehiculelor. Robotaxiurile vor fi fabricate la noua facilitate de producție a Lucid din Arabia Saudită, a cărei punere în funcțiune este programată pentru începutul anului viitor.

Parteneriatul dintre Bolt și Lucid reflectă tranziția robotaxiurilor de la programe-pilot la implementarea comercială, în special în Europa, pe măsură ce concurența se intensifică, iar companiile se întrec în extinderea operațiunilor. Uber, Verne și Pony.ai au lansat servicii de robotaxi la Zagreb în luna august, în timp ce Waymo (companie deținută de Alphabet) testează vehicule autonome la Munchen, pregătind o lansare în Germania la sfârșitul anului 2027.