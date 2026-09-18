Serbia deschide o fabrică de drone în colaborare cu o companie israeliană

Preşedintele sârb Aleksandar Vučić a inaugurat joi o fabrică de drone militare exploatată în comun cu o companie israeliană al cărei nume nu a fost dezvăluit, în contextul în care Belgradul intenţionează să producă şi să exporte drone, relatează AFP.

Anunţând deschiderea fabricii pe Instagram, preşedintele Vucic nu a precizat nici locaţia acesteia, nici numele companiei israeliene partenere, explicând că jurnaliştii nu au fost invitaţi la eveniment din cauza „confidenţialităţii procesului de producţie”.

Însă, potrivit unor anchete publicate de reţeaua de jurnalism de investigaţie Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) şi de cotidianul israelian Haaretz, partenerul ar fi compania israeliană de apărare Elbit Systems, criticată pentru rolul său în operaţiunile din Gaza şi din Cisiordania.

„Am inaugurat o fabrică de asamblare a unor drone de ultimă generaţie, fabricate în Israel”, a scris Vucic pe reţeaua socială, adăugând că aceasta „va produce echipamente destinate forţelor armate sârbe şi celor din alte ţări”.

„Proiectele noastre sunt ambiţioase. Considerăm că, împreună cu partenerii noştri israelieni, vom deschide cel puţin alte trei fabrici în toată Serbia”, a adăugat preşedintele sârb, publicând un videoclip cu vizita sa la sediu, însoţit de ambasadoarea Israelului, Avivit Bar-Ilan.

Potrivit BIRN şi Haaretz, Elbit Systems ar deţine 51% din întreprinderea comună, iar grupul public sârb de armament Yugoimport-SDPR restul de 49%.

Fabrica urmează să producă drone cu rază scurtă şi lungă de acţiune.

Niciuna dintre cele două părţi nu a comentat aceste informaţii.

Serbia a fost obiectul unei atenţii sporite în ceea ce priveşte exporturile sale de arme către Israel, care, potrivit acestor anchete jurnalistice, au crescut de la 1,4 milioane de euro în 2023 la 42,3 milioane de euro în 2024.

În timpul unei vizite în Serbia la începutul acestui an, raportorul special al ONU pentru teritoriile palestiniene ocupate, Francesca Albanese, a ajuns la concluzia că Belgradul rămâne unul dintre aliaţii „cei mai constanţi şi hotărâţi” ai Israelului, în ciuda apelurilor adresate unui număr tot mai mare de ţări de a-şi restricţiona exporturile de arme din cauza războiului din Gaza.

Belgradul a anunţat, de asemenea, în ultimele luni o serie de noi achiziţii şi proiecte de producţie de armament, în timp ce liderii europeni îşi majorează cheltuielile pentru apărare.

Serbia este una dintre puţinele ţări din Balcanii de Vest care nu este membră a NATO şi a investit masiv în armata sa pentru a-şi „păstra neutralitatea”. Cu toate acestea, a menţinut legături strânse cu Moscova de la invazia Ucrainei şi a achiziţionat, în trecut, arme ruseşti.

Serbia va avea alegeri legislative anticipate pe 25 octombrie, iar preşedintele Aleksandar Vucic, care conduce ţara de 12 ani fie ca preşedinte, fie ca prim-ministru, a anunţat că va demisiona şi va candida la funcţia de premier.