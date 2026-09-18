Constantinescu (FIHR): Deficitul de personal din HoReCa se menține la aproximativ 20% la nivel național

Deficitul de personal din industria HoReCa se menține la aproximativ 20% la nivel național, iar lipsa competențelor și a personalului calificat accentuează această problemă, a declarat președintele Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR), Simona Constantinescu.

‘Deficitul de personal din HoReCa se menține la aproximativ 20% la nivel național, iar provocarea este amplificată de deficitul tot mai accentuat de competențe și de personal calificat. În prezent, aproximativ 6-7% dintre angajații din sector sunt lucrători din afara Uniunii Europene. Dincolo de numărul de oameni disponibili, industria are nevoie de competențe, profesionalizare și de capacitatea de a construi cariere în ospitalitate’, a afirmat Simona Constantinescu, citată într-un comunicat.

Declarația a fost făcută în cadrul conferinței ‘Turismul României: de la potențial la performanță’, organizată de Camera de Comerț Elveția-România, la Zabola Estate.

Calitatea serviciilor și deficitul de personal calificat din industria ospitalității s-au numărat printre temele abordate în cadrul evenimentului, se menționează în comunicat. Totodată, în cadrul evenimentului s-a discutat despre importanța educației profesionale, a formării vocaționale și a colaborării dintre companii, instituții de învățământ și autorități.

Discuțiile au vizat, de asemenea, construirea și comunicarea brandului turistic al României, valorificarea autenticității locale, dezvoltarea capitalului uman, colaborarea dintre sectorul public și cel privat și experiența Elveției în domeniul turismului.

‘România nu trebuie să inventeze autenticitatea. Aceasta există deja în satele noastre, în munți, în Delta Dunării, pe Via Transilvanica și în oamenii săi. Miza este să transformăm acest potențial în rezultate măsurabile: mai mulți vizitatori internaționali, sejururi mai lungi, cheltuieli mai mari și afaceri locale mai puternice. La nivelul Ministerului, lucrăm la crearea condițiilor pentru o creștere sustenabilă, iar speranța noastră este ca, în cursul acestui an, România să aibă o Organizație de Management al Destinației la nivel național’, a declarat Alin Grigore, director general în cadrul Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Participanții au subliniat și necesitatea unei promovări coerente și recognoscibile a României pe piețele internaționale, precum și importanța colaborării dintre autorități, industria turismului și comunitățile locale.

‘România are nevoie de o poziționare proprie pe piața internațională a turismului și de capacitatea de a transforma diversitatea Carpaților într-o ofertă recognoscibilă. Se resimte necesitatea de a elabora o strategie de promovare unitară realizată prin intermediul OMD-ului național, ceea ce presupune inclusiv un proces de rebranding’, a transmis Ștefan Țînț, proprietar al Teleferic Grand Hotel.

Conferința a reunit antreprenori, manageri hotelieri, reprezentanți ai organizațiilor profesionale și specialiști în educație și managementul ospitalității.