Irlanda are mai multe bovine decât locuitori și exportă carne de vită de 3,1 miliarde euro

Irlanda, unul dintre cei mai mari producători de carne de vită din Uniunea Europeană, are 6,5 milioane de bovine la o populație de aproximativ 5,3 milioane de locuitori, iar în 2024 a exportat 490.586 de tone de carne de vită, în valoare de 3,1 miliarde de euro.

‘Țara cu o populație de aproximativ 5,3 milioane de locuitori are 6,5 milioane de bovine, o rată de 1,24 bovine per locuitor, în timp ce la nivelul UE rata este de doar 0,16’, a declarat joi profesorul David A. Kenny, șeful Departamentului de cercetare a animalelor și bioștiință din cadrul Teagasc, organismul național al Irlandei pentru agricultură și dezvoltare alimentară.

Pășunile, tradițiile și vremea favorabilă susțin creșterea vitelor în Irlanda, sectorul având un rol important și în comerțul exterior al țării.

Principalele piețe de export pentru carnea de vită irlandeză în 2024 au fost Marea Britanie, cu o valoare de 1,42 miliarde de euro, Franța – 362 milioane de euro, Țările de Jos – 252 milioane de euro, Italia – 246 milioane de euro și Germania – 160 de milioane de euro. De asemenea, în 2024, Irlanda a exportat 380.000 de bovine, în valoare de 208 milioane de euro.

Potrivit sursei citate, cercetarea din sectorul zootehnic se concentrează pe reducerea emisiilor, îmbunătățirea reproducerii și selecția genomică a bovinelor. ‘Lucrăm la măsuri de reducere a emisiilor, îmbunătățirea reproducerii, selecție genomică pentru bovine, selectăm animale care produc emisii mai scăzute’, a explicat David A. Kenny.

Printre programele Teagasc se numără cele dedicate geneticii și ameliorării animalelor, care urmăresc îmbunătățirea permanenta și cumulativă a performanțelor la animale și plante, sprijinind astfel eficiența și sustenabilitatea agriculturii irlandeze.

Potrivit cercetătorilor, utilizarea geneticii în ferme poate contribui la eficiența economică, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creșterea fertilității și îmbunătățirea randamentelor la carne sau lapte, iar progresele genetice se transmit generațiilor următoare.

Teagasc derulează, de asemenea, programe de ameliorare a pășunilor pentru dezvoltarea unor soiuri adaptate pășunatului intensiv și reducerii amprentei de carbon.

Datele au fost prezentate unui grup de jurnaliști din Uniunea Europeană, în cadrul unei vizite de documentare în Irlanda.