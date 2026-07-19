Bogdan Ivan: Mă bucur că două proiecte pe care le-am iniţiat la Ministerul Energiei – contoarele inteligente şi noi capacităţi de stocare – au fost continuate şi au fost lansate

Fostul ministru PSD al Energiei Bogdan Ivan reacţionează după anunţul premierului interimar Ilie Bolojan referitor la ordinele privind contoarele inteligente şi noi capacităţi de stocare, afirmând că se bucură că două proiecte pe care le-a iniţiat la Ministerul Energiei au fost continuate şi au fost lansate.

„250 de milioane de euro pentru baterii de stocare şi 800.000 de contoare inteligente! Mă bucur că două proiecte pe care le-am iniţiat la Ministerul Energiei, au fost continuate şi fost lansate astăzi! Pe lângă contoarele inteligente se vor instala 2.174 MWh în noi capacităţi de stocare. Sunt investiţii concrete, care vor aduce facturi mai mici şi o reţea mai stabilă”, a scris fostul ministru pe Facebook.

El precizează că în decembrie a depus la Comisia Europeană solicitarea de finanţare, care a fost aprobată, în ianuarie a pus ghidurile în consultare;

„În aprilie le-am lansat în transparenţă publică. Acum, au fost publicate”, notează Bogdan Ivan.

Premierul Ilie Bolojan a anunţat sâmbătă că, în calitate de interimar la Energie, a semnat ordinele pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente şi pentru o schemă care are în vedere creşterea capacităţilor de stocare. Proiectul contorizării inteligente are o alocare de 100 de milioane de euro şi este destinat celor patru operatori de distribuţie concesionari, Distribuţie Energie Electrică România, Delgaz Grid, Reţele Electrice România, Distribuţie Oltenia, apelul deschizându-se în 3 august.