Bolojan afirmă că social democrata Olguța Vasilescu a sunat colegi din PNL să le spună ce trebuie să facă

Premierul interimar Ilie Bolojan, președinte al PNL, a declarat, luni, că primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, vicepreședinte al PSD, a sunat la colegi liberali ca să le spună ce trebuie să facă în privința deciziei partidului de a nu mai colabora cu PSD și a intra în opoziție, el adăugând că deciziile PNL au fost luate în forurile statutare.

El a răspuns astfel, întrebat despre afirmațiile făcute de Lia Olguța Vasilescu, potrivit cărora PNL nu a respectat statutul atunci când a decis intrarea în opoziție, întrucât ar fi trebuit o consultare mai largă a liberalilor.

‘Partidul Național Liberal și-a luat deciziile în forurile statutare, iar atunci când doamna Olguța Vasilescu îi sună pe colegii mei să le dea sfaturi ce trebuie să facă, ei știu ce trebuie să facă, altceva decât le spune ea’, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Pe de altă parte, el a evidențiat că Partidul Național Liberal, prin decizia de a rupe colaborarea cu PSD pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste luni, a arătat că vrea clar să separe apele și să aibă un nou punct de pornire.

‘PNL, prin decizia pe care a luat-o, de a rupe colaborarea cu PSD pentru ceea ce s-a întâmplat în aceste luni, a arătat că vrea clar să separe apele. Aceasta este o decizie foarte importantă, dar este un punct de pornire. (…) Ceea ce trebuie să facem cu echipa de conducere, cu toți cei care vor să lupte în perioda următoare, este să reconstruim partidul, să aducem oameni noi, oameni valoroși, să folosim experiența bună a celor care și-au câștigat-o în toți acești ani și în felul acesta, cu un partid întărit, să putem crea o forță politică care să devină relevantă cu adevărat pentru alegerile din 2028, în așa fel încât să putem face ceea ce trebuie pentru România cu adevărat’, a declarat Bolojan.

În același context, el a fost întrebat ce mesaj are pentru cei care ar încerca să rupă PNL-ul.

‘Mesajul meu este cel pe care l-a dat partidul. Unul legat de faptul că PNL știe care este drumul de urmat, știe ce are de făcut pentru a-și îndrepta lucrurile, atât în relația cu electoratul, pentru a recâștiga încrederea oamenilor, și pentru a se pregăti ca atunci când va avea un sprijin este mult mai important să facă ceea ce trebuie pentru România’, a mai afirmat Ilie Bolojan.

Vicepreședintele PSD Lia Olguța Vasilescu, a declarat, miercuri, că social democrații își doresc o majoritate europeană, cu partide proeuropene, și că PSD nu are o problemă cu PNL, cu care a colaborat foarte bine în mai multe etape, ci cu liderul PNL, Ilie Bolojan, cu care nu s-a putut discuta.

‘În mod normal, noi am spus-o: n-am avut o problemă cu PNL, cu care am colaborat foarte bine în mai multe etape politice, noi am avut o problemă cu domnul Ilie Bolojan, cu care efectiv nu s-a putut discuta în această perioadă. O persoană obtuză care nu a înțeles că și Partidul Social Democrat are un electorat al său propriu, și, din păcate, cel mai mult cred că a lovit în acesta. Dar în ceea ce privește PNL, noi nu avem niciun fel de probleme de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea. Am spus-o: ne dorim o majoritate europeană, cu partide proeuropene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice’, a spus Olguța Vasilescu.