Bolojan: Anul acesta inflația ar trebui să scadă, ținta e de 4% – 4,5%. Nu se impune majorarea TVA

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că anul acesta inflația ar trebui să scadă, menționând că ținta de inflație cu care se lucrează este de 4% – 4,5%, în așa fel încât să se atingă un deficit de cât mai aproape de 6% și că nu se impune majorarea TVA.

‘Anul acesta inflația ar trebui să scadă. O măsură în momentul în care vii și crești taxele, de exemplu, crești TVA-ul, în mod evident are un efect ușor inflaționist. Aceasta este realitatea. Dar noi veneam deja cu o inflație mare, deci nu era o inflație, să spunem, zero la jumătatea anului. Și, de asemenea, un alt efect de contracție, ci sunt niște fenomene normale în astfel de situații. Nu sunt de dorit, dar există, ca la un bolnav, știți, când ai o boală, ai niște simptome, îți crește temperatura, ai alte probleme, iar tratamentul nu este întotdeauna cel mai comod. Anul acesta, ținta de inflație pe care în momentul de față se lucrează – vă rog să o luați cu titlul indicativ – ar trebui să fie 4% – 4,5%, în așa fel încât să atingem un deficit de cât mai aproape de 6%, peste 6%, asta în condițiile în care, practic, jumătate din acest 6% reprezintă dobânzile pe care trebuie să le plătim pentru creditele luate în anii anteriori sau pentru finanțarea datoriei curente’, a explicat Bolojan, la Digi24.

El a mai spus că nu se impune majorarea TVA. ‘Nu se impune acest lucru’, a punctat Bolojan.