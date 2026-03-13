Bolojan: Bugetul va trece de votul Parlamentului. Sunt convins că va rămâne un buget echilibrat

Bugetul pe 2026 va trece de votul Parlamentului, a declarat joi seară premierul Ilie Bolojan.

Întrebat într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria, dacă ia în calcul demisia din funcție în cazul în care proiectul bugetului de stat va suferi modificări importante în Parlament sau nu va fi adoptat, el a răspuns: ‘Bugetul va trece de votul Parlamentului și sunt convins că va rămâne un buget echilibrat, un buget care este gândit în mod corect. Ar fi iresponsabil să repetăm greșelile pe care le-am făcut în anii trecuți. Mi-e greu să fac prognoze și să răspund la aceleași întrebări legate de prognoze’.

Totodată, el a fost întrebat dacă ia în calcul o guvernare fără USR.

‘Iau în calcul că acest buget va fi votat de Parlament’, a transmis Bolojan.