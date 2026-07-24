Bolojan, după acuzațiile lui Alexandru Rogobete: În ședința de guvern nu a ajuns un material de deblocare a posturilor

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins, joi, acuzațiile formulate de fostul ministru al Sănătății, deputatul PSD Alexandru Rogobete, potrivit cărora solicitările sale privind deblocarea posturilor din sistemul sanitar ar fi fost refuzate. Șeful Executivului a declarat că un astfel de material nu a ajuns pe masa Guvernului.

”Deci, în ședința de guvern nu a ajuns un astfel de material, înseamnă că nu a avut avizele de la ministerele avizatoare. Dar, neștiind ce spune domnul Rogobete, nu pot să fac alte comentarii legate de acest lucru. Dacă se probează că a ajuns în ședința de guvern un astfel de memorandum și a fost scos de pe ordinea de zi, nu mi-aduc aminte de așa ceva, și nu fug de nicio răspundere pe tema asta… Voi vedea ce a afirmat domnul Rogobete, dacă a făcut astfel de afirmații, și, dacă este cazul, îi voi da o replică, fără probleme, să știți. Dar nu pot să fac comentarii fără să știu ce a declarat o persoană sau alta”, a afirmat Bolojan, întrebat în legătură cu acuzațiile fostului ministru al Sănătății.

Deputatul PSD Alexandru Rogobete a anunțat joi că a depus un amendament prin care posturile din sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor, susținând că a cerut în repetate rânduri deblocarea posturilor, mai ales în secțiile critice, însă solicitările au fost refuzate.

”Reforma în sănătate nu se poate face cu orice preț. Din păcate, astăzi, ea riscă să fie făcută chiar cu prețul vieții oamenilor. Iar asta este o limită peste care nu voi trece niciodată. Asta nu este nicio reformă, este disperare și inconștiență! În această dimineață, împreună cu colegii mei din Grupul Parlamentar PSD, am depus un amendament prin care cerem ca posturile din sistemul de sănătate să fie exceptate de la blocarea angajărilor. Amendamentul va fi dezbătut săptămâna viitoare în Comisia pentru sănătate, iar apoi sper să primească votul Parlamentului. Nu propunem o nouă derogare temporară și nici un memorandum care să depindă de voința unui Guvern. Propunem o soluție clară și permanentă: spitalele și serviciile de ambulanță să poată angaja personal ori de câte ori există nevoie reală. (…) Am cerut în repetate rânduri deblocarea posturilor, mai ales în secțiile critice, însă solicitările au fost refuzate. Mai mult, la începutul acestui an m-am opus ferm intenției de reducere cu 10% a veniturilor personalului medical, iar sistemul de sănătate a fost, în final, exceptat”, a scris Rogobete pe Facebook.