Bolojan: Nu există capacitate financiară să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate. Pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere

Premierul Ilie Bolojan a anunţat că este foarte probabil ca Guvernul să adopte în luna decembrie aşa-numita ”Ordonanţă-trenuleţ – care limitează cheltuielile publice – pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului şi ceea ce este prorogat va rămâne în continuare aşa. El a menţionat că nici pentru salariul minim nu sunt spaţii foarte mari de creştere.

”Cu siguranţă nu există capacitate financiară, nu ştiu, să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate, gen indemnizaţii pentru primar şi aşa mai departe. Acest lucru, cu siguranţă, nu se va întâmpla. Deci, foarte probabil, în luna decembrie vom avea o astfel de ordonanţă (aşa-numita Ordonanţă-trenuleţ – n.r), pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului. Nu putem fugi de acest lucru, le vom anunţa, în aşa fel încât ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat”, a anunţat, vineri, într-o conferinţţă de presă, premierul Ilie Bolojan.

Acesta consideră că multe prevederi legislative ar trebui anulate, nu prorogate: ”Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege trebuie nu prorogate, anulate, în aşa fel încât să punem lucrurile în curat şi nu, an de an, să amânăm nişte lucruri pe care lumea politică nu a avut forţa să le atace în aşa fel încât să le anuleze de tot”.

Premierul a fost întrebat dacă punctul de amendă şi salariul minim vor rămâne îngheţate.

”Veţi primi aceste elemente în zilele următoare. Aşa cum v-am spus, din punctul meu de vedere, şi pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere, datorită realităţilor economice şi bugetare pe care le avem. Dar, după câte reţin, săptămâna viitoare, miercuri, este convocat sau joi un consiliu tripartit care va avea, cred, pe ordinea de zi aceste aspecte”, a mai afirmat premierul Ilie Bolojan.