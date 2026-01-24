Bolojan: Nu văd niciun fel de problemă în momentul de față legat de schimbarea mea

Premierul Ilie Bolojan, președinte al PNL, a declarat, vineri, că nu vede niciun fel de problemă în momentul de față legat de schimbarea sa din funcție, menționând că un prim-ministru rămâne cât timp Guvernul lui are susținere.

Întrebat la Digi 24 în legătură cu informațiile apărute privind schimbarea sa de la conducerea Guvernului și posibilitatea ca Alexandru Nazare sau Cătălin Predoiu să-l înlocuiască, Bolojan a spus: ‘Nu știu de unde aveți aceste informații legate de PNL, am fost la toate ședințele pe care le-a organizat partidul și nu au fost astfel de discuții’.

‘Dar numele pe care le-ați menționat sunt colegi buni, care apreciez că își fac datoria la Guvern, deci nu văd niciun fel de problemă pe tema asta’, a adăugat premierul.

Întrebat dacă îi vede ce aceștia premieri, Ilie Bolojan a arătat: ‘Nu, nu văd niciun fel de problemă în momentul de față legat de schimbarea mea și un premier rămâne cât timp Guvernul lui are susținere, când nu mai are susținere sau se întâmplă ceva cu totul deosebit, nu mai rămâne, îl înlocuiești cu altcineva’.

În legătură cu declarația președintelui Nicușor Dan potrivit căreia ‘coaliția stă ceva mai rău decât stătea acum șase-șapte luni’, el a spus că șeful statului a văzut declarațiile publice.

‘Domnul președinte a spus că este o situație mai proastă, pentru că, atunci când te uiți pe declarațiile publice – și dânsul le vede – ce poți să crezi? Doar că una este să faci spectacol și alta este să muncești serios pentru România’, a arătat Bolojan.

El a mai spus că nu are niciun fel de emoție în privința asumării răspunderii Guvernului în Parlament pe pachetele de reformă a administrației publice locale și centrale și de relansare economică.

‘N-am niciun fel de emoție legată de acest lucru. Sunt premierul României cât timp există o majoritate parlamentară. În momentul în care nu există o majoritate parlamentară, nu mai ești pe post. (…) Această majoritate parlamentară va fi testată în angajările de răspundere care vor fi făcute înainte, și, indiferent cine este la guvernare și cine e premier, cu cât facem mai repede un buget, cu cât acest buget îl facem mai așezat, mai realist, bazat pe date corecte, cu atât România va rămâne o țară de încredere, cu atâta se va împrumuta’, a mai spus Bolojan.