Bolojan: Prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni și să finalizăm investițiile de care România are nevoie

Premierul interimar Ilie Bolojan salută adoptarea de către Parlament a unui pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR, precizând că prioritatea este să nu se piardă bani europeni.
Premierul interimar Ilie Bolojan salută adoptarea de către Parlament a unui pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR, precizând că prioritatea este să nu se piardă bani europeni.
Nicușor Dan: Mi-aș dori să evităm scenariul alegerilor anticipate; nu va aduce schimbări fundamentale de majorități
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Sectorul bancar din România se confruntă cu provocări dincolo de normalizarea dobânzilor
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