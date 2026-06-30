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Bolojan: Prioritatea noastră este să nu pierdem bani europeni și să finalizăm investițiile de care România are nevoie

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Premierul interimar Ilie Bolojan salută adoptarea de către Parlament a unui pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR, precizând că prioritatea este să nu se piardă bani europeni.

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