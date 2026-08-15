Miruță: Peste 100 de drone, descoperite de radare în proximitatea spațiului aerian românesc în ultimele 96 de ore

Intensitatea atacurilor de pe frontul din Ucraina, în zona graniței cu România, a fost fără precedent în ultima perioadă, iar radarele MApN au descoperit, în proximitatea spațiului aerian românesc, peste 100 drone în ultimele 96 de ore, anunță ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță.

‘Ieri și astăzi, apele Dunării ori valurile mării au adus la mal mai multe resturi de drone. Asta pentru că intensitatea atacurilor de pe frontul din Ucraina, în zona graniței cu România, a fost una fără precedent în ultima perioadă. Frecvența cu care vedem diverse resturi este direct proporțională cu intensitatea atacurilor peste Dunăre ori în Marea Neagră. În ultimele 96 de ore, radarele MApN au descoperit în proximitatea spațiului aerian românesc peste 100 de UAV-uri (drone), dintre care câteva zeci au fost lansate în roiuri, în cadrul a 7 atacuri asupra porturilor dunărene ucrainene. Cele mai multe au fost distruse de apărarea Ucrainei, în afara teritoriului românesc, dar foarte aproape de noi. Resturi din ele au fost aduse de valuri’, a scris Miruță, vineri, pe Facebook.

Potrivit acestuia, nu există însă indicii că gradul de risc ar fi crescut pentru populație.

‘Aeronave de luptă NATO au fost ridicate preventiv de 7 ori și au fost 9 ridicări graduale ale nivelului de alertă pentru misiunile de poliție aeriană, urmate apoi de o decolare sau nu, în funcție de situație. De 3 ori, în același interval de 96 de ore, a fost ridicat și elicopterul, cu scop de prevenție ori de cercetare’, a adăugat ministrul.

Radu Miruță afirmă că războiul din Ucraina este ‘real’ și ‘cu consecințe reale’.

‘Războiul din Ucraina este unul real. În unele locuri, la sute de metri de granița cu România, miroase a explozibil, a praf de pușcă și se văd locuințe distruse. Este un război real, cu consecințe reale. De aceea luăm toate măsurile pe care le putem lua pentru a limita consecințele indirecte care se resimt și la noi’, a mai spus ministrul Apărării.