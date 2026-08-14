UNSAR: Furtunile și inundațiile au produs daune CASCO de peste 10,5 milioane lei

Companiile de asigurări membre ale Uniunii Naționale a Societăților de Asigurare și Reasigurare din România (UNSAR) au plătit, în primele trei luni ale acestui an, despăgubiri de peste 10,5 milioane lei pentru pagubele provocate mașinilor asigurate CASCO de furtuni și inundații.

În total, în acest interval de timp, au fost soluționate peste 760 de dosare de daună în baza polițelor CASCO. Astfel, în medie, mai mult de opt proprietari de autoturisme au fost despăgubiți în fiecare zi pentru avariile produse de fenomenele meteorologice severe.

‘O furtună de câteva minute poate genera costuri de reparație de sute de mii de lei. Grindina, acumulările de apă, inundațiile sau obiectele luate de vânt pot provoca avarii importante, cu un impact considerabil asupra bugetului proprietarilor. Din păcate, impactul fenomenelor meteorologice severe asupra autoturismelor continuă să fie semnificativ’, se arată într-un comunicat al UNSAR.

În perioada aprilie-iunie, companiile de asigurări membre UNSAR au primit peste 1.000 de notificări de daună pentru autoturisme afectate de furtuni și inundații. Aceasta înseamnă că, în medie, 11 șoferi au raportat în fiecare zi pagube provocate de astfel de fenomene mașinilor lor.

‘Despăgubirile achitate în baza polițelor CASCO reflectă impactul financiar semnificativ pe care furtunile și inundațiile îl pot avea și asupra proprietarilor de autoturisme. O poliță aleasă corect ne poate ajuta să gestionăm mai ușor un incident și să ne continuăm călătoria fără grija unor costuri neprevăzute semnificative’, a declarat Alexandru Ciucan, președinte & director general al UNSAR, citat în comunicat.

Polița CASCO este o asigurare facultativă, care, în funcție de produsul ales și de condițiile contractuale, poate acoperi pagubele provocate de accidente rutiere, furt sau tentativă de furt, vandalism, incendiu, explozie, grindină, furtuni, inundații, căderi de copaci ori de alte obiecte, impactul cu animale, avarierea geamurilor și alte daune accidentale. Există polițe în care se pot include servicii de asistență rutieră, precum intervenția la fața locului, tractarea, recuperarea autovehiculului, transportul persoanelor, cazarea, continuarea călătoriei sau chiar acordarea unei mașini la schimb.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 23 de companii de profil, care dețin o pondere de peste 90% din piața locală de asigurări. Asigurătorii din România plătesc despăgubiri de 7,5 milioane euro în fiecare zi calendaristică.