Bolojan: S-a ajuns într-o situație în care de 10 ani Primăria Generală a Bucureștiului este decapitalizată

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți că în București, în ultimii 20-30 de ani, a fost o dispută între Primăria Generală și primăriile de sector, iar în acest moment Primăria Generală este decapitalizată.

‘În București întotdeauna, în ultimii 20-30 de ani, a fost o dispută între Primăria Generală și primăriile de sector. Atunci când primarul general era mai puternic, era într-o relație bună cu guvernarea, cu majoritatea, cotele care se distribuiau din impozitele pe venit, colectate de la toți cetățenii care lucrează în București, Primăriei Generale, erau mai mari. Atunci când primarii de sector erau mai puternici, cum au fost în ultimii ani, atunci cotele mai mari rămâneau la primăriile de sector. S-a ajuns într-o situație în care, practic, de 10 ani de zile, Primăria Generală este decapitalizată. În momentul în care ai doar 40% din sumele care se colectează din acest impozit care vin la Primăria Generală și nu 50%, de exemplu, cum a fost acum câțiva ani de zile, gândiți-vă că asta înseamnă cam un punct procentual, înseamnă 100 de milioane, deci 10 puncte procentuale înseamnă 1 miliard și peste 1 miliard de lei reprezintă doar datoria pe care o are STB către Ministerul de Finanțe. Deci trebuie făcută o reașezare a impozitelor în București’, a spus premierul la TVR 1.

El a adăugat că referendumul făcut de fostul primar general Nicușor Dan a fost ‘o formulă de a răspunde printr-un vot popular unei necesități de subfinanțare’.

Întrebat dacă Guvernul va avea ca prioritate în elaborarea bugetului pe anul acesta punerea în practică a rezultatului acelui referendum, Bolojan a spus: ‘Va fi dificil să găsim o formulă magică care să mulțumească pe toată lumea în formula de buget de anul acesta. Nu este foarte ușor, pentru că sumele pe care le-am transferat până acum nu le mai putem transfera către autoritățile locale. Deci va fi o scădere de sume care se va transfera către autorități locale. Vom decide cum vom face acest lucru, ceea ce inevitabil va crea nemulțumiri transpolitice, pentru că să știți că un primar PNL, PSD, USR, UDMR are aceleași probleme și aceleași nemulțumiri. Și aici nu mai acționează strict după un calapod politic, ci pur și simplu își analizează problemele care țin de localitate. Trebuie să procedăm cât mai corect posibil în condițiile date, în așa fel încât, pe de-o parte, să echilibrăm lucrurile în București și să respectăm voința bucureștenilor, în așa fel încât Primăria Generală să nu fie practic o entitate falimentară, că ăsta este adevărul’.