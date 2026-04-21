Bolojan spune că PNL merge la consultările de la Cotroceni cu rezoluția adoptată de conducerea partidului

Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a declarat marți că partidul va merge la consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan având ca mandat rezoluția adoptată de conducerea liberală.

Întrebat cu ce mandat va participa PNL la consultările convocate de șeful statului, Bolojan a precizat: ‘Cu mandatul pe care l-a decis Biroul Politic astăzi’.

Chestionat în legătură cu o eventuală propunere a președintelui pentru un premier din partea PSD și dacă, în acest scenariu, PNL ar intra în opoziție, liderul liberalilor a afirmat că ‘poziționările Partidului Național Liberal au fost făcute astăzi’.

‘Poziționările Partidului Național Liberal au fost făcute astăzi și sigur, după discuțiile și după consultările pe care le vom avea mâine, după discuțiile cu celelalte partide politice, vom putea să analizăm ce variante sunt. Dar, așa cum vedeți în decizia pe care o avem astăzi, generarea unei crize politice nu mai e de natură să permită o astfel de formulă. Dacă cu un premier PNL, care și-a asumat lucruri care nu sunau bine, care a încercat să împingă lucrurile, n-au fost de acord să stea în guvernare și să facem ce trebuie pentru România, știind că Protocolul de coaliție prevede rotativa peste un an de zile maxim, în primăvara anului viitor, nu există niciun fel de garanție că într-o astfel de situație lucrurile s-ar desfășura mai bine’, a spus Bolojan.

El a dat un exemplu în care PNL ar putea să exprime opțiuni despre un candidat al unui partid sau altul. ‘Cum ar suna asta?’, a adăugat Bolojan.

Întrebat din nou despre mandatul cu care va merge la consultările de la Cotroceni, premierul a reiterat: ‘Rezoluția a fost comunicată public și aveți mandatul care rezultă din această rezoluție’.

Biroul Politic Național al PNL și Grupurile Parlamentare ale PNL au adoptat, marți, în unanimitate, o rezoluție în care își exprimă sprijinul ferm pentru continuarea guvernării sub conducerea prim-ministrului Ilie Bolojan și pentru finalizarea reformelor asumate. Liberalii au reconfirmat că, dacă PSD va trece de la declarații la declanșarea efectivă a unei crize politice, partidul nu va mai face parte dintr-o coaliție cu această formațiune politică.

‘PNL îl mandatează pe prim-ministrul Ilie Bolojan ca, împreună cu echipa liberală din instituțiile guvernamentale, să continue să susțină modernizarea statului român în beneficiul cetățenilor prin: continuarea reformelor, eliminarea risipei și a privilegiilor; accelerarea absorbției fondurilor europene; asigurarea stabilității’, se menționează în rezoluție.

Președintele Nicușor Dan a chemat, miercuri, la consultări liderii coaliției de guvernare.