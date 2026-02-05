Bolojan spune că propunerile din pachetul de solidaritate nu au fost discutate în coaliție sau la nivel guvernamental

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri seara că propunerile PSD din pachetul de solidaritate nu au fost discutate nici la nivel guvernamental, nici în cadrul coaliției.

El a subliniat că, în cadrul unei coaliții, este important ca partenerii de guvernare să fie informați în prealabil asupra unor astfel de propuneri.

”Acest pachet nu a fost discutat la nivel guvernamental și în coaliție. Sunt propunerile care au fost făcute în spațiul public. Personal, consider că, atunci când avem posibilitatea, trebuie să susținem cetățenii români vulnerabili și nu văd o problemă să discutăm cât se poate de serios despre posibilitatea ca pensionarii care au pensii sub un anumit nivel să beneficieze de un sprijin în următoarea perioadă. Toate aceste aspecte trebuie discutate”, a afirmat premierul, în cadrul unei conferințe de presă susținute la Palatul Victoria.

Totodată, Ilie Bolojan a atras atenția asupra faptului că acordarea de facilități trebuie să se bazeze pe anumite analize, în contextul deficitului bugetar cu care se confruntă România.

”Indiferent cine este prim-ministru, indiferent ce coaliție este, indiferent cine face anumite propuneri, trebuie să înțelegem că orice propunere care înseamnă a face anumite excepții, a acorda anumite facilități, trebuie să se bazeze pe niște sume pe care ar trebui să le ai și trebuie văzut de unde acoperim aceste sume, pentru că astăzi, așa cum știți, avem niște deficite suficient de mari, care ne obligă să contractăm credite importante și orice măsură de a genera cheltuieli, de a elimina anumite venituri trebuie să se bazeze pe o astfel de analiză. Dar sunt convins că, în zilele următoare, se va clarifica și acest aspect”, a precizat prim-ministrul.

Pe de altă parte, el a subliniat că propunerile și acțiunile care ”disonează” în cadrul unei coaliții creează o senzație de ”nefuncționalitate”, generează ”tensiuni inutile” și așteptări care nu pot fi onorate.

”Din punctul meu de vedere, cel mai important lucru este ca atunci când suntem într-o coaliție să încercăm ca fiecare partid care are anumite propuneri, într-un sens sau altul, să fie prezentate pe cât posibil în interior, să fie discutate într-un format tehnic și, având paternitatea acestor propuneri, nu este niciun fel de problemă după aceea să le anunțe și să le propună. Nu sună sub nicio formă bine ca în permanență, într-o coaliție, partidele să disoneze în acțiuni, unii să propună ceva, alții să propună altceva, pentru că dă o senzație de nefuncționalitate și generează tensiuni inutile și așteptări care nu pot fi acoperite în rândul cetățenilor noștri”, a spus premierul.

PSD a decis duminică, în ședința Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, care vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile, ”în fața presiunilor generate de creșterea accelerată a costului vieții”.

Potrivit unui comunicat al PSD, adoptarea imediată a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate este absolut obligatorie, ”nu negociabilă”.