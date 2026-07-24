Bolojan: Toate actele care au fost adoptate de acest Guvern au respectat procedurile legale

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că toate actele adoptate de Guvern în această perioadă au respectat procedura legală și au beneficiat de toate avizele necesare de la Ministerul Justiției și de la toate ministerele avizatoare.

Șeful Executivului a fost întrebat cum comentează afirmațiile avocatului Adrian Toni Neacșu, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, care a susținut că Guvernul demis își depășește atribuțiile legale prin adoptarea unor hotărâri ce vizează strategii și politici publice pe termen lung.

”Toate actele care au fost adoptate de Guvern au fost adoptate conform procedurii legale, cu avizele corespunzătoare de la Ministerul Justiției și de la toate ministerele avizatoare. Deci, consider că toate actele pe care acest guvern, în această perioadă dificilă pentru România, le-a adoptat, au fost necesare, au fost oportune și vin să continue politici care au fost stabilite prin legi, prin programe legate de PNRR și chiar astăzi mă bucur că am putut să adoptăm două strategii care închid două jaloane din PNRR, în așa fel încât Guvernul, într-o săptămână sau două, să își închidă toate angajamentele care țin de programul PNRR”, a declarat Ilie Bolojan, joi, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.