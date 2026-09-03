Transporturi

Boom-ul vânzărilor de automobile electrice în Germania nu dă semne de încetinire

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Vânzările de automobile electrice în Germania au fost semnificativ mai mari și în luna august a acestui an comparativ cu aceeași lună a anului trecut, după reluarea programului de subvenții guvernamentale, transmite DPA.

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