Boom-ul vânzărilor de automobile electrice în Germania nu dă semne de încetinire

Vânzările de automobile electrice în Germania au fost semnificativ mai mari și în luna august a acestui an comparativ cu aceeași lună a anului trecut, după reluarea programului de subvenții guvernamentale, transmite DPA.
Vânzările de automobile electrice în Germania au fost semnificativ mai mari și în luna august a acestui an comparativ cu aceeași lună a anului trecut, după reluarea programului de subvenții guvernamentale, transmite DPA.
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