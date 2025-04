Bucura-Oprescu: Bugetul de pensii din 2025 este cu 21 de miliarde de lei mai mare față de cel de anul trecut

Bugetul de pensii din acest an este de 155 de miliarde lei, cu 21 de miliarde lei mai mare față de cel de anul trecut, ceea ce înseamnă că nu este nici pe departe o scădere, cum s-a mințit în moțiune, a afirmat luni ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Simona Bucura Oprescu.

‘Haideți să analizăm împreună câteva date. Stimați colegii de opoziție, vă rog să nu-i mai mințiți pe pensionari. Prezentați datele corect, nu doar pe cele care vă servesc propria argumentație. Fiți corecți când vorbiți despre inflație. Anul trecut, pensiile din sistemul public au crescut cu aproape 40%, conform datelor Institutului Național de Statistică, iar inflația a fost de 5%. Este în mod evident o creștere semnificativă a puterii de cumpărare a pensionarilor, pe care vă faceți că nu o vedeți în moțiunea dumneavoastră. În acest an, valoarea totală a pensiilor ce vor fi plătite pensionarilor din bugetul asigurărilor sociale de stat este cu 17% mai mare față de anul precedent. Bugetul de pensii din acest an este cu 21 de miliarde mai mare față de cel de anul trecut: 155 de miliarde lei în 2025 vs. 134 miliarde lei, în 2024. Aceste 21 de miliarde lei în plus vor ajunge în buzunarele pensionarilor. Deci, nu este nici pe departe o scădere, cum ați mințit în moțiune. Este o creștere semnificativă, cu mult peste inflația prognozată în acest an. Comparați, vă rog, creșterea de 17% a bugetului asigurărilor sociale de stat, cu inflația de 3,8% estimată pentru 2025 de Comisia Națională de Prognoză’, a menționat ministrul Muncii, la Dezbaterea și votul asupra Moțiunii simple cu tema: ‘Sistemul de pensii – un joc de-a alba neagra cu viețile părinților și bunicilor noștri’.

Totodată, Bucura-Oprescu a subliniat că guvernul din care face parte și ministerul pe care îl conduce ‘și-au făcut treaba în combaterea sărăciei din România’.

‘Stimați colegi din opoziție, v-ați mai referit în moțiune la faptul că România ar fi campioana Uniunii Europene la riscuri de sărăcie și deprivare materială. Aici avem o altă dezinformare, dar prin omisiune de această dată. V-ați oprit la primul grafic de pe site-ul Eurostat, unde se prezintă acest indicator. V-ați făcut că nu vedeți graficul următor, unde România apărea pe primul loc, la mare distanță față de celelalte state, în privința reducerii numărului de persoane aflate în stare de deprivare socială și materială. Acest lucru s-a întâmplat în 2023 și a continuat în 2024. Conform acelorași date Eurostat, în ultimii trei ani, peste 1,3 milioane de români au ieșit din această stare de sărăcie extremă. Asta arată că guvernul din care fac parte și ministerul pe care îl conduc și-au făcut treaba în combaterea sărăciei din România. Și nu este vorba doar despre combaterea sărăciei, ci și de creșterea nivelului de trai. În ultimii 10 ani, România a înregistrat o creștere de 44% în această privință, una dintre cei mai mari din Uniunea Europeană. Este o imagine reală, diametral opusă față de imaginea falsă pe care ați prezentat-o dumneavoastră în moțiune.’, a adăugat ministrul Muncii.