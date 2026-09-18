Eugen Saulea, ESSA Group: România are nevoie de lucrători străini, dar are nevoie în aceeași măsură de un mecanism prin care aceștia să poată fi recrutați legal, transparent și responsabil

Recrutarea unui lucrător din afara Uniunii Europene nu înseamnă doar identificarea unui candidat disponibil pentru un loc de muncă. În spatele fiecărui muncitor care ajunge în România există un proces care începe cu selecția și continuă cu pregătirea documentelor, verificări, proceduri administrative, transport, cazare și integrare. Pentru angajatori, orice blocaj apărut pe acest traseu se traduce în timp pierdut, costuri suplimentare și dificultăți în planificarea activității.

România continuă să aibă nevoie de forță de muncă din afara Uniunii Europene, în special în domeniile în care deficitul de personal persistă. În 2026, până la 90.000 de noi lucrători străini pot fi admiși pe piața muncii din România. În același timp, o parte dintre procedurile derulate prin platforma WorkinRomania sunt în prezent suspendate, după o decizie a Curții de Apel București.

Instanța a suspendat executarea Ordinului nr. 1073/2026 privind lista ocupațiilor deficitare, iar în urma deciziei au fost dezactivate temporar fluxurile din WorkinRomania pentru înregistrarea și autorizarea angajatorilor și pentru depunerea cererilor unice pentru vizele de lungă ședere pentru angajare de tip D/AM2. Inspectoratul General pentru Imigrări precizează că măsura nu este cauzată de o problemă tehnică a platformei și că funcționalitățile care nu sunt afectate de decizia instanței rămân disponibile.

Pentru companiile care recrutează personal din afara UE, astfel de întreruperi complică însă planificarea necesarului de personal și estimarea momentului în care lucrătorii vor putea începe efectiv activitatea.„Una dintre cele mai mari greșeli este să privim recrutarea internațională doar ca pe o problemă de identificare a candidatului. În realitate, găsirea omului potrivit este doar primul pas. Pentru angajator, procesul este încheiat abia atunci când lucrătorul ajunge efectiv la locul de muncă și își poate începe activitatea”, spune Eugen Saulea, fondator ESSA Group.

De la selecția candidatului la prima zi de muncă

Recrutarea internațională presupune mai multe etape care trebuie coordonate înainte ca un lucrător să poată începe efectiv activitatea în România. Experiența și aptitudinile candidatului trebuie corelate cu cerințele postului, dar sunt importante și disponibilitatea pentru relocare, documentele necesare, eventualele cerințe lingvistice și capacitatea de adaptare la condițiile reale de muncă. După selecție urmează pregătirea dosarului, verificarea documentelor și parcurgerea procedurilor administrative. Procesul continuă cu organizarea transportului, asigurarea cazării și integrarea lucrătorului în noul mediu profesional și social. „Între momentul în care o companie ne spune «avem nevoie de 20 de oameni» și momentul în care cei 20 de oameni sunt la locul de muncă există un întreg lanț operațional. Dacă o singură etapă se blochează, efectele se propagă mai departe. Tocmai de aceea recrutarea internațională trebuie privită ca un proces complet, nu ca o simplă selecție de personal”, explică Eugen Saulea.

Pentru angajator, timpul înseamnă cost

Un post neocupat nu înseamnă doar o poziție liberă în organigramă. Poate însemna o echipă incompletă, ture redistribuite, ore suplimentare, producție sub capacitate, proiecte amânate sau costuri suplimentare pentru companie.În cazul personalului non-UE, există și cheltuieli care apar înainte ca lucrătorul să înceapă efectiv activitatea, de la recrutare și pregătirea documentelor până la taxe, transport, cazare și integrare. Din acest motiv, predictibilitatea procedurilor administrative devine o componentă directă a planificării de business.

„Pentru un angajator nu este suficient să știe că poate recruta. Trebuie să poată estima când poate avea oamenii efectiv la muncă. Când această predictibilitate dispare, problema nu mai este una strict administrativă, ci devine una de business. Incertitudinea are un cost”, afirmă Eugen Saulea.

Digitalizarea este necesară, dar trebuie să fie funcțională

Platforma WorkinRomania a fost lansată în august cu obiectivul de a digitaliza și simplifica procedurile privind accesul lucrătorilor străini pe piața muncii. Situația actuală arată însă cât de strâns sunt legate funcționarea mecanismelor administrative și capacitatea companiilor de a-și planifica necesarul de personal.Trecerea de la proceduri fragmentate la un sistem electronic integrat poate simplifica relația dintre angajatori, candidați și instituțiile implicate. Digitalizarea nu poate elimina însă nevoia de reguli clare, termene predictibile și continuitate pentru procesele deja începute.„Digitalizarea este necesară și poate elimina multe dintre dificultățile actuale, dar o platformă, singură, nu rezolvă problema. Angajatorii au nevoie de un traseu administrativ pe care să îl poată anticipa. Dacă regulile sau termenele nu sunt suficient de clare, este foarte greu să construiești un plan de personal și, implicit, un plan de business”, spune fondatorul ESSA Group.

De ce are nevoie piața

Dincolo de modificările legislative sau de funcționarea unei platforme, angajatorii au nevoie de predictibilitate, termene clare, proceduri funcționale și continuitate. Un angajator trebuie să poată estima realist când poate ocupa un post. Un lucrător trebuie să știe în ce etapă se află dosarul său, iar companiile și agențiile care gestionează aceste procese trebuie să poată lucra într-un cadru administrativ clar și stabil. Responsabilitatea nu se încheie nici odată cu sosirea lucrătorului în România. Cazarea, integrarea și administrarea relației de muncă sunt etape care pot influența stabilitatea pe termen lung a angajatului și rezultatul întregului proces de recrutare. „România are nevoie de lucrători străini, dar are nevoie în aceeași măsură de un mecanism prin care aceștia să poată fi recrutați legal, transparent și responsabil. Un muncitor non-UE nu începe cu avionul spre România. Începe cu un dosar. Iar între acel dosar și prima zi de muncă trebuie să existe un traseu clar, predictibil și funcțional”, conchide Eugen Saulea.